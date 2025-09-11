ZDF

Leichtathletik-WM: ZDF-Doku über den schnellsten Deutschen

Bei der Leichtathletik-WM in Tokio stehen am Sonntag, 14. September 2025, unter anderem die Entscheidungen im 100-Meter-Lauf der Männer und Frauen auf dem Programm – zu sehen zwischen 11.50 und 15.45 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF. Dort will sich der schnellste Deutsche aller Zeiten seinen WM-Traum in der Königsdisziplin erfüllen: Sprinter Owen Ansah lief bei den Deutschen Meisterschaften vor einem Jahr als erster Deutscher die 100 Meter in unter zehn Sekunden. Direkt im Anschluss an die ZDF-Live-Übertragung aus dem Olympiastadion in Tokio ist am Sonntag ab 15.45 Uhr die "sportstudio"-Doku "Owen Ansah – Der schnellste Deutsche aller Zeiten" im ZDF zu sehen. Der Film von Hanna Günther und Tim Gorbauch ist jetzt im ZDF zu streamen.

Eine Zeit für die Ewigkeit: Owen Ansah ist als erster Deutscher überhaupt die 100 Meter in unter zehn Sekunden gelaufen. Die Doku begleitet ihn auf dem Weg zur Leichtathletik-WM 2025 in Tokio. Für Ansah ist es die erste Saison nach dem historischen Lauf in 9,99 Sekunden. Die große Frage: Kann er beim Kampf um Sekundenbruchteile in der Weltspitze bestehen und beim größten Spektakel der Leichtathletik mit all den Superstars und Superegos mitmischen? Owen Ansah reist mit der Saisonbestleistung von 10,11 Sekunden nach Japan. Der 24-jährige Hamburger tritt bei der WM in Tokio auch mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel an.

Leichtathletik-WM 2025 bei "sportstudio" live im ZDF

Das ZDF berichtet im täglichen Wechsel mit der ARD von der Leichtathletik-WM in Tokio – "sportstudio live" ist an vier WM-Tagen auf Sendung. Los geht es im ZDF in der Nacht von Samstag, 13., auf Sonntag, 14. September 2025, ab 0.55 Uhr mit der Übertragung des Marathons der Frauen. Und am Sonntag, 14. September 2025, stehen von 11.50 bis 15.45 Uhr neben den Entscheidungen im 100-Meter-Lauf unter anderem auch das Finale im Weitsprung der Frauen mit Malaika Mihambo auf dem ZDF-Programm.

Die weiteren Leichtathletik-WM-Tage im ZDF

Am Dienstag,16. September 2025, überträgt "sportstudio live" von 13.00 bis 15.30 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal, am Donnerstag, 18. September 2025, von 12.10 bis 15.30 Uhr sowie am Samstag, 20. September 2025, von 0.10 bis 15.30 Uhr und von 12.15 bis 15.30 Uhr.

Livestreams und Kompaktblocks auf sportstudio.de

An den WM-Tagen im ZDF sind die Wettbewerbe auch in den Livestreams auf sportstudio.de zu erleben. Im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de, auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App finden die Nutzerinnen und Nutzer täglich morgens eine Zusammenfassung der Wettbewerbe aus der Nacht sowie am Nachmittag einen Kompaktblock der Final-Entscheidungen.

