ARD Das Erste

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ARD-DeutschlandTREND: Union gewinnt in der Sonntagsfrage 2 Punkte

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++

Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen

ARD-DeutschlandTREND: Union gewinnt in der Sonntagsfrage 2 Punkte

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union derzeit auf 28 Prozent – das sind 2 Prozentpunkte mehr als Anfang Februar. Die AfD hätte 23 Prozent in Aussicht (-1). Die SPD verschlechtert sich auf 14 Prozent (-1). Die Grünen wären bei 13 Prozent (+1), die Linke bei 9 Prozent (-1), BSW läge bei 4 Prozent (+1). Alle anderen Parteien, darunter auch die FDP, kommen derzeit zusammen auf 9 Prozent (-1). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.317 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 25 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+4); 73 Prozent (-5) sind mit der Arbeit von Union und SPD weniger bzw. gar nicht zufrieden.

Aktuell zeigen sich 19 Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden damit, wie die Regierungsparteien miteinander umgehen, 76 Prozent zeigen sich darüber weniger oder gar nicht zufrieden. Zum Vergleich: Im Mai 2024 äußerten 10 Prozent Zufriedenheit über das Miteinander der damaligen Ampel-Regierung; 85 Prozent waren unzufrieden.

Was die Koalition aus Union und SPD bislang inhaltlich auf den Weg gebracht hat, überzeugt 18 Prozent; 79 Prozent äußern sich unzufrieden. Die Werte der Ampel-Regierung im Mai 2024: 25 Prozent waren damals in diesem Bereich zufrieden, 71 Prozent unzufrieden.

Wie die Regierung ihre Politik den Bürgern erklärt und vermittelt, damit sind 16 Prozent aktuell zufrieden und 82 Prozent nicht zufrieden. Bei der Ampel-Koalition waren es im Mai 2024 11 Prozent, die sich mit diesem Aspekt zufrieden zeigten, 85 Prozent waren nicht zufrieden.

Aus dem Bundeskabinett wird weiterhin Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am besten bewertet: Aktuell sind 55 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden – 2 Punkte weniger als im Februar. Mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) sind 33 Prozent zufrieden (+2); 39 Prozent sind mit ihm unzufrieden und 28 Prozent kennen ihn nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu. Lars Klingbeil, Vize-Kanzler und Finanzminister (SPD), verbessert sich auf einen Zufriedenheitswert von 33 Prozent (+2); 50 Prozent sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind 29 Prozent zufrieden (+4); 68 Prozent sind mit ihm unzufrieden. Mit der Arbeit des CSU-Innenministers Alexander Dobrindt zeigen sich 28 Prozent zufrieden (+1); 52 Prozent sind mit ihm weniger bzw. gar nicht zufrieden. Mit Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sind 25 Prozent zufrieden (-2); 46 Prozent sind mit ihr unzufrieden und 29 Prozent kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel erreicht – unverändert zum Januar – 25 Prozent Zufriedenheit; 65 Prozent sind mit ihr unzufrieden. Der Linken-Vorsitzende Jan von Aken kommt auf einen Zufriedenheitswert von 13 Prozent (unverändert zu Januar); 31 Prozent sind mit ihm unzufrieden und 56 Prozent kennen ihn nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verschlechtert sich auf einen Zufriedenheitswert von 13 Prozent (-5 im Vgl. zu Februar); 50 Prozent sind mit ihr unzufrieden und 37 Prozent kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu. Mit der Grünen-Vorsitzenden Franziska Brantner sind 12 Prozent zufrieden (+3 im Vgl. zu Januar); 28 Prozent sind mit ihr unzufrieden und 60 Prozent kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.317 Befragte

Erhebungszeitraum: 2. bis 4. März 2026

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?

Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von … sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden oder kennen Sie ihn nicht?

Friedrich Merz

Alexander Dobrindt

Katherina Reiche

Johann Wadephul

Lars Klingbeil

Boris Pistorius

Bärbel Bas

Jan van Aken

Franziska Brantner

Alice Weidel

Wie zufrieden sind Sie damit, …?

wie die Regierung ihre Politik den Bürgern erklärt und vermittelt

wie die Regierungsparteien miteinander umgehen

was die Regierung bislang inhaltlich auf den Weg gebracht hat

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell