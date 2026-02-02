PRESSEPORTAL Presseportal Logo

WDR Westdeutscher Rundfunk

Lithiumland Deutschland – Der Preis der Zukunft

Köln (ots)

von Heidi Mühlenberg

Neue KI-Rechenzentren mit gigantischen Lithium-Batterien heizen weltweit die Nachfrage an. Das Metall steckt in Laptops, Smartphones, E-Bikes und E-Autos. Deutschland will selbst Lithium fördern, doch die Projekte verzögern sich, während China billig liefert. Bürden wir weiter die Umweltlast der Lithiumgewinnung fernen Ländern auf? Welchen Preis sind wir bereit, für eine saubere Zukunft zu zahlen?

Deutschland verfügt über viele heimische Quellen für Lithium, dem wichtigsten Batterie-Rohstoff der Welt. Dennoch steigt die Abhängigkeit von China und Chile jedes Jahr. Die Politik will das ändern und plant milliardenschwere Großprojekte. Doch alle liegen weit hinter dem Zeitplan. Warum? Das ARD Radiofeature forscht nach Gründen und verfolgt die Projekte über ein Jahr, darunter die größte geplante Lithium-Mine in Zinnwald im Erzgebirge oder die vielversprechende Lithium-Gewinnung aus flüssiger Sole in der Altmark und im Rheingraben.

Das ARD Radiofeature Lithiumland Deutschland – Der Preis der Zukunft ist ab Montag, 02.02, in der ARD Audiothek verfügbar.

Lineare Sendetermine:
hr2-kultur		Donnerstag, 05. Februar 2026, 15:04 Uhr
SWR Kultur		Freitag, 06. Februar 2026, 15:05 Uhr
BR 2			Samstag, 07. Februar 2026, 13:05 Uhr
SR kultur		Samstag, 07. Februar 2026, 09:05 Uhr
Bremen Zwei		Samstag, 07. Februar 2026, 18:05 Uhr
NDR Info		Sonntag, 08. Februar 2026, 11:05 Uhr
NDR Spezial		Sonntag, 08. Februar 2026, 11:05 Uhr
WDR 5		        Sonntag, 08. Februar 2026, 13:04 Uhr
MDR Kultur		Dienstag, 10. Februar 2026, 20:05 Uhr

Eine Produktion des MDR für das ARD Radiofeature 2026.

Pressekontakt:

WDR Kommunikation
Telefon: 0221 220 7100
Email: kommunikation@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

