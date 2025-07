Super Micro Computer, Inc.

Supermicro Open Storage Summit zeigt die Auswirkungen von KI-Workloads auf Storage: Beginnt am 12. August

Erweitertes virtuelles Event mit neun Sessions, 23 Unternehmen und 40 Rednern, im Vergleich zu sieben Sessions im Jahr 2024

Fokus auf KI-Workloads, einschließlich verteilter Inferenzinfrastrukturmodelle, Unternehmens-KI mit Agentic-, RAG- und GenAI und deren Auswirkungen auf die Speicherung

Weitere Themen sind Storage-as-a-Service, softwaredefinierter Speicher

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt heute die Rückkehr seines Open Storage Summit im Jahr 2025 an. Diese kostenlose virtuelle Konferenz, die bereits das sechste Jahr in Folge stattfindet, bringt Supermicro, Branchenführer, Technologiepartner und Kunden zusammen mit den Veranstaltern theCUBE und SiliconANGLE, um die sich entwickelnde Landschaft von Storage-Workloads, KI und deren Auswirkungen auf moderne Storage-Infrastrukturen zu erkunden.

Der Open Storage Summit 2025 findet vom 12. bis 28. August statt und bietet neun Sessions, vierzig Fachreferenten und 23 Unternehmen. Der diesjährige Open Storage Summit bringt Branchenexperten zusammen, um spezifische Anwendungsfälle für Storage zu diskutieren, von agentenbasierter KI über Storage-as-Service für CSPs bis hin zu neuen Entwicklungen bei verteilten Inferenz-Frameworks und der Modernisierung von Unternehmensanwendungen für KI. Die Veranstaltung wird auch konkrete, umsetzbare Ratschläge für Manager von Rechenzentren liefern.

„Die Veränderungen bei den KI-Workloads, insbesondere die Inferenz in Unternehmen und die Auswirkungen auf die Speicherung und das Datenmanagement, sind ein wichtiges Thema auf dem Supermicro Open Storage Summit", sagte Michael McNerney, Senior Vizepräsident, Marketing und Netzwerksicherheit. „Die Komplexität moderner IT- und KI-Lösungen, von Systemen, Silizium, Netzwerken, Software und Speichermedien, erfordert offene Lösungen, bei denen die führenden Unternehmen in diesen Bereichen zusammenarbeiten, um die besten Kundenlösungen zu liefern, und Supermicro ist führend in diesem Bereich."

Für weitere Informationen und die Anmeldung besuchen Sie bitte:: https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2025

Zu den wiederkehrenden Teilnehmern gehören Branchenführer wie AMD, Intel, NVIDIA, Nutanix, Solidigm, Cloudian, DDN, Graid Technology, Kioxia, VAST Data, WEKA, Western Digital und OSNexus. Zu den Neuzugängen in diesem Jahr zählen EDB, MinIO, Scality, Lightbits Labs, Hammerspace, Sandisk, SteelDome und die Kunden Iron Mountain und Voltage Park.

„Der Supermicro Open Storage Summit ist anders als jede andere Veranstaltung, die ich im Laufe des Jahres durchführe. Jede Session bringt komplementäre Führungskräfte aus den Bereichen Hardware, Software, Silizium und Kunden zusammen, um echtes innovatives Denken und Ergebnisse zu fördern", sagte Rob Strechay, theCUBE, geschäftsführender Direktor und leitender Analyst. „Ich war überwältigt von der Tiefe des Fachwissens aller vierzig Redner und davon, wie sich die Gespräche auf echte technische Herausforderungen und Lösungen konzentrierten. Wenn Sie diese Technologien erforschen oder ein Projekt planen, bieten Ihnen diese Sessions eine Fülle von Einblicken, Best Practices und praktischen Anleitungen von Experten, die die Zukunft der offenen Speicherung gestalten."

Sessions des Supermicro Open Storage Summit 2025

Session 1: Tiered Storage for AI Workloads (Tiered Storage für KI-Workloads)

Datum: 12. August | Unternehmen: Supermicro, NVIDIA, Scality, WEKA und Kioxia

12. August | Supermicro, NVIDIA, Scality, WEKA und Kioxia Erörtert eine mehrstufige Architektur, die parallele Dateisysteme und Objektspeicher kombiniert, die zuvor für Schulungsaufgaben verwendet wurden.

Session 2: Agentic AI Storage Solutions (Agentenbasierte KI-Speicherlösungen)

Datum: 13. August | Unternehmen: Supermicro, AMD, DDN, Sandisk

13. August | Supermicro, AMD, DDN, Sandisk Es wird erforscht, wie sich agentenbasierte KI auf die Speicherung auswirkt, wobei autonome Agenten logisches Denken und Planung einsetzen, um übergeordnete Ziele zu erreichen.

Session 3: Storage-as-a-Service for CSPs (Storage-as-a-Service für CSPs)

Datum: 14. August | Unternehmen: Supermicro, Intel, Iron Mountain, Scality, Lightbits und Western Digital

14. August | Supermicro, Intel, Iron Mountain, Scality, Lightbits und Western Digital Storage-as-a-Service kann entweder ein separates CSP-Angebot sein oder einen bestehenden Compute-Service ergänzen. Nehmen Sie an unserer Diskussion teil und erfahren Sie mehr über die neu eingeführte Iron Cloud-Plattform von Iron Mountain.

Session 4: Storage to Enable Inference at Scale (Speicherung zur Ermöglichung von Inferenzen in großem Maßstab)

Datum: 19. August | Unternehmen: Supermicro, NVIDIA, Solidigm, Cloudian Hammerspace

19. August | Supermicro, NVIDIA, Solidigm, Cloudian Hammerspace Erkunden Sie die neuen Entwicklungen bei verteilten Inferenz-Frameworks und neuen Speicherprotokollen von führenden Unternehmen der Branche.

Session 5: Modernizing Enterprise Applications for AI (Unternehmensanwendungen für KI modernisieren)

Datum: 20. August | Unternehmen: Supermicro, AMD, EDB, Lightbits Labs

20. August | Supermicro, AMD, EDB, Lightbits Labs Informieren Sie sich über neue Hardwareplattformen, die Neuplattformierung von Datenbanken und die Migration von alten Speicherlösungen zu neuen softwaredefinierten Speicherarchitekturen.

Session 6: Generative AI Enterprise Infrastructure (Generative KI Unternehmensinfrastruktur)

Datum: 21. August | Unternehmen : Supermicro, Intel, MinIO, Nutanix

21. August | : Supermicro, Intel, MinIO, Nutanix Erfahren Sie mehr über die besten Praktiken, um GenAI auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zuzuschneiden, einschließlich Planung und Prototyping, Modellentwicklung und Einsatz von Software, Datenverwaltungsfunktionen und Hardware-Ressourcen für Computer und Speicher.

Session 7: Data Lake and Lake houses for Enterprise AI (Data Lake und Lake Houses für Unternehmens-KI)

Datum: 26. August | Unternehmen : Supermicro, AMD, EDB, MinIO

26. August | : Supermicro, AMD, EDB, MinIO Erfahren Sie, wie Data Lakes für die Unternehmensdatenstrategie genutzt werden, die die Grundlage für die Implementierung von KI-Anwendungen für Unternehmen bildet.

Session 8: Enterprise AI using RAG (Unternehmens-KI mit RAG)

Datum: 27. August | Unternehmen : Supermicro, NVIDIA, Voltage Park, Solidigm, VAST Data, Graid Technology.

27. August | : Supermicro, NVIDIA, Voltage Park, Solidigm, VAST Data, Graid Technology. Lernen Sie von Experten für die Implementierung von Retrieval Augmented Generation (RAG) Workflows und Infrastruktur für Inferenzabfragen.

Session 9: Software Defined Storage Solutions (Softwaredefinierte Speicherlösungen)

Datum: 28. August | Unternehmen : Supermicro, DDN, NVIDIA, SteelDome, OSNexus.

28. August | : Supermicro, DDN, NVIDIA, SteelDome, OSNexus. In drei separaten Sessions werden gemeinsame Referenzdesign-Lösungen, der Einsatz von Speicher in großen Implementierungen und die HyperSERV Hypercovered-Plattform diskutiert.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2740303/Super_Micro_Storage_Summit_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

