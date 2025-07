Super Micro Computer, Inc.

Branchenneuheit - Supermicro Systems von Intel für eine Immersionskühlungslösung zertifiziert

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Der BigTwin® Multi-Node-Server von Supermicro mit skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren der 5. Generation ist nun von Intel zertifiziert

Das Design des Serversystems unterstützt die OCP-Immersionsrichtlinien, die eine branchenweite Kompatibilität gewährleisten

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gibt die Zertifizierung für Immersionskühlung für Supermicros BigTwinServer mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. und 5. Generation bekannt. Der Supermicro-Server wurde in Kombination mit einem definierten Flüssigkeits- und Tauchbehälter strengen Tests unterzogen, um seine Qualität und Leistungsfähigkeit zu überprüfen, und ist nun als zertifizierter Immersionsserver anerkannt. Darüber hinaus hat das Supermicro BigTwin-System die strengen Tests gemäß der Open Compute Project (OCP)-Spezifikation für Materialkompatibilität bei Immersionskühlung erfolgreich bestanden.

„Die Zusammenarbeit zwischen Supermicro und Intel ist eine langjährige, strategische Partnerschaft, die die innovativen Prozessortechnologien von Intel mit den leistungsstarken Bausteinlösungen von Supermicro kombiniert, darunter KI, HPC, intelligente Edge-/IoT-, Netzwerk- und Speicherlösungen", erklärte Ray Pang, Senior Vizepräsident im Bereich Technologieentwicklung bei Supermicro. „Die Zertifizierung unseres BigTwin-Servers für die Immersionskühlung gemäß den Intel- und OCP-Richtlinien und -Verfahren garantiert unseren Kunden, dass ihr Supermicro-Server bei Eintauchen in die angegebene Flüssigkeit voll funktionsfähig ist."

Die Immersion-zertifizierten Server von Supermicro können die Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness, PUE) erheblich senken, indem sie eine fortschrittliche Immersionskühlungstechnologie nutzen, die herkömmliche luftbasierte Kühlsysteme überflüssig macht. Durch das Eintauchen von werkseitig hergestellten, hochdichten, lüfterlosen Servern direkt in dielektrische Flüssigkeit wird die Wärme wesentlich effizienter abgeführt als mit Luft, wodurch der Energiebedarf für Kühlungslösungen wie CRAC- und CRAH-Geräte reduziert wird. Dieser Ansatz minimiert nicht nur den Kühlungsaufwand, sondern ermöglicht auch dichtere Rechnerkonfigurationen ohne Erhöhung der thermischen Belastung. Außerdem senkt der Verzicht auf interne Serverlüfter den Gesamtstromverbrauch der IT-Ausrüstung, was die Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness, PUE) verbessert. Daher können Rechenzentren, die Supermicro-Immersionsserver einsetzen, PUE-Werte von nahezu 1,05 oder weniger erreichen, wodurch die Energiekosten und die Umweltbelastung für das gesamte Rechenzentrum erheblich reduziert werden.

„Intel hat eng mit Supermicro und wichtigen Tank- und Flüssigkeitslieferanten zusammengearbeitet, um das Multi-Node-System BigTwin® zu zertifizieren, das die strengen Tests für die Immersionskühlung bestanden hat", erklärte Rami Khouri, Vizepräsident von Intel, Leiter der Plattformentwicklungsgruppe und Leiter der Hardwareentwicklung für Rechenzentren. „Diese einzigartige Lösung, bekannt als Intel Data Center Certified for Immersion Cooling, gewährleistet, dass Supermicro-Kunden darauf vertrauen können, dass die BigTwin-Systeme weiterhin wie erwartet funktionieren und ihren Rechenzentrumskunden einen klaren Weg zu einer nachhaltigen, effizienten Kühlung im Zeitalter der KI bieten."

Supermicro spielt als Mitglied des Beirats des Open Compute Project (OCP) eine entscheidende Rolle innerhalb der OCP-Community. Die Empfehlungen des Open Compute Project zur Immersionskühlung bieten erhebliche Vorteile, da sie Kompatibilität, Effizienz und Skalierbarkeit in allen Rechenzentrumsbereitstellungen gewährleisten. Diese Richtlinien fördern standardisierte Hardware-Schnittstellen, klare Spezifikationen und bewährte Verfahren für den Betrieb, die die Integration und Wartung von flüssigkeitsgekühlten Systemen vereinfachen.

„Wir sind dankbar für die Rolle, die Supermicro innerhalb der OCP-Community gespielt hat, und sind gespannt, was die Zukunft bringen wird", so Michael Schill, Senior Direktor der Community, Open Compute Project Foundation. „Die Führungsqualitäten und die Branchenexpertise des Supermicro-Teams haben maßgeblich dazu beigetragen, Innovationen voranzutreiben, nicht nur innerhalb des Immersion-Teilprojekts, sondern in der gesamten OCP-Community."

Bei der Verwendung der BigTwin-Immersionsserver von Supermicro in Verbindung mit der Immersionskühlungstechnologie des Advanced Data Center Development Laboratory (ADDL) von Intel werden die Serverkomponenten in eine thermisch leitfähige dielektrische Flüssigkeit eingetaucht. Diese Methode leitet die Wärme effektiv ab und ermöglicht so eine höhere Leistung und einen geringeren Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Luftkühlung. Die BigTwin-Server von Supermicro haben ihre Zuverlässigkeit gemäß den OCP-Spezifikationen unter Beweis gestellt und ermöglichen Rechenzentren ein verbessertes Wärmemanagement und eine höhere Betriebseffizienz.

Die BigTwin-Serverarchitektur von Supermicro ist eine hochdichte Multi-Node-Plattform, die für außergewöhnliche Leistung und Effizienz bei anspruchsvollen Workloads entwickelt wurde. In Kombination mit der fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungslösung für Rechenzentren von Intel bieten Supermicro BigTwin-Server eine überzeugende Kombination aus Rechenleistung und Wärmemanagement.

Konkret bestand das nun zertifizierte System aus folgenden Komponenten:

BigTwin® SuperServer SYS-221BT-HNTR

Vier hot-plug-fähige Systeme (Nodes) in einem 2U-Formfaktor. Jeder Knoten unterstützt die folgenden Funktionen: Sockel E (LGA 4677) unterstützt die 5. und 4. Generation der Intel Xeon Scalable-Prozessoren Intel® C741 16 DIMM-Steckplätze für bis zu 4 TB Speicher; ECC RDIMMs bis zu DDR5-5600 2 PCIe 5.0 x16 (LP) Steckplatz; Werkzeuglose Unterstützung Interne PCIe 4.0 für 2 x4 M.2 NVMe-Unterstützung auf der Hauptplatine Optionaler M.2 (22x80) HW RAID1 NVMe-Boot-Controller über SCC-A2NM2241G3-B1 Netzwerkkonnektivität über AIOM (OCP 3.0-konform) Redundante 3000-W-Stromversorgungen auf Titan-Niveau (96 %+); gemeinsames Stromversorgungsdesign



Die Arbeit an der ADDL-Immersionslösung von Intel— insbesondere in Zusammenarbeit mit Supermicro und anderen Partnern des Ökosystems— hat die Immersionskühlungsstandards des Open Compute Project (OCP) erheblich vorangetrieben, insbesondere bei der Definition akzeptabler Betriebsbedingungen, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Komponenten in Immersionsumgebungen.

Die steigende Nachfrage nach Immersion-zertifizierten Servern, insbesondere nach den Angeboten von Supermicro, resultiert aus dem zunehmenden Bedarf an hocheffizienten Kühllösungen in Rechenzentren, vor allem da KI- und HPC-Anwendungen immer leistungsfähigere Prozessoren erfordern. Die Immersionskühlung bietet im Vergleich zu herkömmlichen Luftkühlungsmethoden eine effizientere und nachhaltigere Möglichkeit, die von diesen Prozessoren erzeugte Wärme zu bewältigen, und kann die PUE in einem Rechenzentrum auf nahezu 1,0 senken.

