"hart aber fair" / am Montag, 9. März 2026, 21:00 bis 22:15 Uhr, live aus Berlin

am Montag, 9. März 2026, 21:00 bis 22:15 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

In Krisen- und Kriegszeiten: Wem vertrauen die Deutschen im Superwahljahr?

Die Gäste:

Mario Voigt (CDU, Ministerpräsident von Thüringen)

Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)

Jana Hensel (Buchautorin und ZEIT-Journalistin)

Christian Rach (Spitzenkoch und Podcaster "Dreimal freie Meinung")

Christina Scheib (selbstständige LKW-Fahrerin aus Bayern)

Özge Inan (Journalistin und Autorin)

Jetzt beginnt das Superwahljahr so richtig, und den Anfang macht Baden-Württemberg: Am Sonntag entscheidet sich, ob der Südwesten weiterhin das einzige grün regierte Bundesland bleibt oder ob, wie in vielen Jahrzehnten zu-vor, die CDU im Ländle wieder den Ministerpräsidenten stellen wird. Was sagt die Wahlentscheidung vom Wochenende über die Lage im gesamten Land aus? Welche Probleme bewegen die Menschen und haben sie noch Vertrauen, dass die Politik sie lösen kann? Und was bedeutet die derzeitige politische Stimmung für die kommenden Landtagswahlen?

