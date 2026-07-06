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Integrated Communication Award 2026: Die Finalisten stehen fest

Frankfurt am Main (ots)

Eine renommierte Jury nominiert zehn Unternehmen in zwei Kategorien für herausragende Zusammenarbeit bei der Unternehmens- und Marketingkommunikation. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 19. Deutschen Marken Summits am 22. September im F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main statt.

Das F.A.Z. Institut und die Jury unter dem Vorsitz von Professor Dr. Ansgar Zerfaß (Universität Leipzig) haben die Shortlist für den "Integrated Communication Award 2026" veröffentlicht.

Der Award wird in zwei Kategorien verliehen. In der ersten Kategorie 'Integrierte Unternehmenskommunikation' werden ganzheitliche Kommunikationsansätze zu unternehmensweiten Themen ausgezeichnet. In der zweiten Kategorie 'Integriertes Management der Kommunikation' stehen Unternehmen im Fokus, die ihre Kommunikationsarbeit konsequent strategisch organisieren - etwa durch eine strategische Organisation des Kommunikationsmanagements in Bezug auf übergeordnete Ziele, klare Steuerungsstrukturen, technologiegestützte Prozesse und eine teamorientierte Kommunikationskultur.

Die Bekanntgabe des Siegerunternehmens erfolgt feierlich beim 19. Deutschen Marken Summits am 22. September in Frankfurt am Main.

"Der technologische Umbruch, geopolitische Unsicherheiten und neue Erfolgstreiber in großen Teilen der Wirtschaft machen es mehr denn je notwendig, die Unternehmenskommunikation strategisch zu fokussieren und auf das Kerngeschäft auszurichten. Die diesjährigen Einreichungen haben eindrucksvoll gezeigt, wie das gelingen kann." kommentiert Juryvorsitzender Prof. Dr. Ansgar Zerfaß.

Gregor Vischer, Geschäftsführer des F.A.Z. Institut, ergänzt: "Die eingereichten Projekte überzeugten durch ihre außergewöhnliche Qualität und Vielfalt. Entsprechend schwer fiel der Jury die Entscheidung. Unser herzlicher Dank gilt allen Unternehmen, die sich mit ihren herausragenden Beiträgen beworben haben."

Folgende Unternehmen wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie):

Integrierte Unternehmenskommunikation

Aumovio

Covestro

Leica

Schwarz Gruppe

Siemens

Integriertes Management der Kommunikation

Allianz

Bayer

GEA

Infineon

Merck

Mitglieder der diesjährigen Jury des "Integrated Communication Award" sind:

Florian Dötterl, Uniper I Maximilian Floegel, Noatum Logistics I Gabriele Hässig, Procter & Gamble | Bernd Hops, AMS Osram I Verena Köttker, KfW Bankengruppe I Matthias Link, Knauf I Dr. Axel Lüdeke, Schaeffler I Salvatore Ruggiero, Schott | Christian Rummel, Deutsche Bank | Katrin Sulzmann, Heraeus | Gregor Vischer, F.A.Z. Institut | Franziska Weber, Aldi Süd I Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Universität Leipzig

Preisverleihung am 22. September 2026

Der Preis wird am ersten Tag des 19. Deutschen Marken Summits überreicht. Dieser findet am 22. und 23. September in Frankfurt statt. Bei der Konferenz werden rund 250 Entscheiderinnen und Entscheider aus Kommunikation und Marketing unter dem Thema "Vertrauen stärken und Wachstum gestalten - Wie Marken die Zukunft prägen und Menschen begeistern" zusammenkommen.

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