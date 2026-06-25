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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26

Do., 25.6.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.19     Wetter   (VPS 19.20)

19.20     ZDF spezial   (VPS 19.21/HD/UT)
          Erdbeben in Venezuela – Tausende Tote befürchtet 
          Moderation: Alice Jung
          Im Streaming: 25. Juni 2026, 19.20 Uhr bis 25. Juni 2028  

19.40     Notruf Hafenkante   (VPS 19.25)

20.25     Die Bergretter   (VPS 20.15)

21.55     heute journal   (VPS 21.45)

22.10     Ein starkes Team – Erntedank   (VPS 22.00)

23.40     Ein starkes Team - Tödliche Seilschaften   (VPS 23.30)

 1.10     The Chelsea Detective   (VPS 1.00)

 2.40     The Chelsea Detective   (VPS 2.30)

 4.05     SOKO Stuttgart   (VPS 11.15)

 4.50-    hallo deutschland   (VPS 4.45)
 5.30

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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