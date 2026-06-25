ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots) - Woche 27/26 Sa., 27.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - Ghana Vorrunde Gruppe L Übertragung aus Philadelphia/USA Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT) So., 28.6. 15.30 plan b: City vibes Bitte Änderung beachten: Wie kühlen wir unsere Städte ab? (Text und weitere Angaben s. So., 5.7., 15.30 ...

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