Neu bei Europcar: Škoda Auto Abo startet mit noch mehr Flexibilität und garantierter Modellwahl

Hamburg (ots)

Europcar weitet sein Abo-Portfolio in enger Kooperation mit Volkswagen Financial Services (VW FS) und Škoda Auto Deutschland aus. Mit dem neuen Škoda Auto Abo können Kundinnen und Kunden ab sofort die Modelle Scala, Elroq und Enyaq mit garantierter Modellwahl abonnieren - wahlweise für drei, sechs oder zwölf Monate. Die Buchung ist ab sofort über www.skodaautoabo.de an 21 ausgewählten Europcar-Standorten in Deutschland möglich.

Europcar bringt Mobilitäts- & Abo-Kompetenz mit

"Mit dem Škoda Auto Abo zeigen wir, wie wir Mobilität gemeinsam mit VW FS modern weiterentwickeln. Wir kombinieren unsere Abo- und Mobilitäts-Erfahrung mit dem Qualitätsversprechen einer starken Marke für Kundinnen und Kunden, die Flexibilität suchen, aber nicht auf Markenbindung und Premiumservice verzichten möchten", sagt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany. "Hervorzuheben ist, dass der Elroq und der Enyaq vollelektrisch sind. Dies unterstreicht unseren Anspruch, nachhaltige E-Mobilität einfach und unkompliziert in den Alltag unserer Kundinnen und Kunden zu bringen."

Auto-Abo als Ergänzung zum Leasing mit garantiertem Fahrzeugmodell

Das Angebot richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die gezielt ein bestimmtes Fahrzeug wählen möchten und eine smarte, kurzfristigere Alternative zum klassischen Leasing bevorzugen. Die garantierte Wahl des konkreten Modells ist dabei ein zentrales Service-Element.

Im monatlichen Preis enthalten sind 750 Freikilometer, ein Basis-Schutzpaket, eine zusätzliche fahrende Person, die Wartung und ein 24/7 Notfallservice. Weitere Leistungen, wie ein Premium-Schutzpaket oder zusätzliche Freikilometer, können bequem online hinzugebucht werden. Damit haben Nutzerinnen und Nutzer alle Vorteile eines eigenen Autos, müssen sich aber nicht für einen langen Zeitraum binden und haben weniger organisatorischen Aufwand.

"Für Škoda ist das Abo eine moderne Ergänzung klassischer Mobilitätsmodelle. Es ermöglicht einen unkomplizierten Zugang zu unserer Marke ohne lange Verpflichtungen und mit vollem Servicekomfort. Mit Europcar haben wir den perfekten Mobilitätspartner an unserer Seite, der die operative Expertise und das flächendeckende Netzwerk mitbringt, um dieses neue Angebot erfolgreich zu starten", ergänzt Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland.

Noch mehr flexible Lösungen in Europcars Portfolio

Mit der Einführung des Škoda Auto Abos stärkt Europcar seine Position als Anbieter von flexiblen Mobilitätslösungen. Das Angebot ist in Deutschland ab sofort über eine eigene Buchungsseite verfügbar.

Der Trend gibt der Strategie recht: Laut Roland Berger Studie wächst der Abo-Markt jährlich um 25 Prozent - ein deutliches Signal für den Wandel von klassischem Fahrzeugbesitz hin zu flexibler Nutzung.

Alle Informationen auf www.skodaautoabo.de.

