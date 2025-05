IMTEST

IPTV-Vergleichstest von FUNKEs Test- und Ratgeberportal IMTEST: Telekom MagentaTV verteidigt Spitzenplatz

Hamburg/Essen (ots)

O2 Telefónica - O2 TV und Vodafone - GigaTV auf den Plätzen 4 und 5

Bislang detaillierteste und umfassendste Testbasis am Markt; Die Messungen und Analysen wurden vom Netzwerkspezialisten zafaco durchgeführt

FUNKEs Test- und Ratgeberportal IMTEST hat zusammen mit der zafaco GmbH aus Ismaning zum dritten Mal IPTV-Angebote der großen Internetanbieter in Deutschland überprüft. Insgesamt wurden 649.096 Messungen ausgewertet, um die Qualität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der IPTV-Produkte von fünf Internetanbietern zu analysieren. Am besten schnitt am Ende MagentaTV der Telekom ab (Ergebnis: sehr gut, 1,05), auf Platz 2 kam 1&1 TV (sehr gut, 1,21) vor dem Angebot Internet-TV der Deutschen Glasfaser (gut, 1,78). An vierter Stelle landete O2 TV von O2 Telefónica (gut, 1,97), Platz 5 belegte Vodafone GigaTV (befriedigend, 2,61).

"IP-TV wird nicht nur immer beliebter, sondern auch immer besser und zuverlässiger. Das belegen die realitätsnahen Testszenarien, unter anderem mit mehreren TV-Streams und unter Datenlast", so das Fazit von Jan Bruns, Leiter Verbrauchertest und Mitglied der Chefredaktion von IMTEST.

Grundlage der Untersuchung war die weiterentwickelte Testmethodik von zafaco, die auf vier Dimensionen und 71 Qualitätsmerkmalen basiert. Sie ist damit die bislang detaillierteste und umfassendste Testbasis am Markt und ermöglicht eine präzise Bewertung sowohl der technischen Leistungsfähigkeit der Netze als auch des tatsächlichen Nutzererlebnisses. Entscheidend für die Ergebnisse war das Abschneiden in vier Dimensionen: Die Stabilität der Verbindungen, die Sprachqualität bei Anrufen, Leistungsfähigkeit der Datenübertragung und die Qualität beim IP-TV-Angebot selbst.

Der Testsieger Magenta TV überzeugte das IMTEST-Team mit dem vielseitigen Angebot und sehr guten Leistungen in allen vier Testdimensionen. Der zweitplatziere Anbieter 1&1 punktete mit sehr guter Gesamtleistung mit einem üppigen Angebot und vielen Funktionen. Als stark, stabil und verlässlich mit punktuell minimalen Schwächen bewertete IMTEST das Angebot der Deutschen Glasfaser. Mit insgesamt solider und guter Leistung schnitt das IP-TV-Angebot von O2 Telefónica ab. Beim Fünftplatzierten Vodafone GigaTV sah die Test-Redaktion ein gutes Angebot, auf der Leistungsebene mit einigen Schwächen, insgesamt aber okay.

Der diesjährige IMTEST IPTV-Netztest ist der bislang umfangreichste und anspruchsvollste seiner Art in Deutschland. Die zafaco GmbH mit Sitz in Ismaning ist ein spezialisierter Dienstleister für die Erfassung, Prüfung, Sicherung und Optimierung von Qualitätsaspekten in konvergenten Netzen und internetbasierten Anwendungen. Das Unternehmen führt objektive und neutrale Netztests durch, die als Branchenstandard anerkannt sind, und IMTEST bewertet die IPTV-Anbieter auf Basis dieser Test-Messungen seit 2023.

Original-Content von: IMTEST, übermittelt durch news aktuell