Buchtipp/Neuerscheinung: Manfred Liesche - Der Teufel der kanadischen Wildnis

Dortmund (ots)

Der erfolgreiche Dortmunder Unternehmer Manfred Liesche (85) veröffentlicht am 02.09.2024 sein Buch "Der Teufel der kanadischen Wildnis". Es erscheint im BOD-Verlag, Norderstedt.

Manfred Liesche erzählt in seinem spannenden Buch die unvorstellbare aber wahre Lebensgeschichte des Trappers Bill.

Und genau wie Bill spürte auch Manfred Liesche in der Wildnis Kanadas mehrfach den "Hauch des Todes", denn 36 Jahre lang verbrachte Liesche seinen Urlaub in der kanadischen Wildnis.

In diesen Jahren lernte er Bill, diesen faszinierenden Mann kennen, der im Alter von 13 Jahren seinen Vater verlor und von da an mitten in der kanadischen Wildnis auf sich allein gestellt war.

Im Kindesalter lernte Bill es schnell, zwischen Wölfen, Bären und anderen wilden Tieren zu leben und bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad zu überleben.

Manfred Liesche, dessen Achtung vor der Schöpfung und seine Liebe zur Nordischen Wildnis besonders ausgeprägt sind, erzählt in seinem Buch die spannende Geschichte dieses besonderen Menschen für den einfach nur zählte, den jeweiligen Tag irgendwie zu überleben.

ISBN: 9 783758 353659

Verlag: BOD, Norderstedt

Der Teufel der kanadischen Wildnis (bod.de)

