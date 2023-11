WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR lässt keinen Jecken allein – Karnevalsprogramm zum Sessionsauftakt

Für alle Karnevalsjecken überträgt das WDR Fernsehen am 11.11. von 10:30 bis 16:00 Uhr die Sessionseröffnung des Kölner Karnevals. Nach dem gemeinsamen Countdown wird pünktlich um 11:11 Uhr auf dem Heumarkt der Startschuss zum närrischen Treiben unter dem neuen Motto "Wat e Theater – wat e Jeckespill" gegeben. Durch die Sendungen führt das WDR-Moderationsteam Guido Cantz und Andrea Schönenborn sowie Social-Media-Expertin Svenja Kellershohn.

Ab 20:15 Uhr geht es im WDR-Programm weiter mit „Karneval total: Das Beste der Session 2022/23“. Mit dabei sind die besten Bands u. a. aus Köln, Aachen und Münster. Auch bekannte Redner wie Markus Krebs, Bernd Stelter, das Herrengedeck mit Volker Weininger und Guido Cantz treten auf. Im Anschluss erklärt Jürgen Beckers in seinem neuen Bühnenprogramm „Jürgen Beckers: Hausmann macht Schule“, warum er mit der digitalen Welt fremdelt.

Schlaflied mal anders

Statt Schlaflied gibt es an so einem Tag natürlich eine andere Gute-Nacht-Musik: Um 23:45 Uhr rockt die Kölner Band Kasalla den Bildschirm: 2022 feierten die Kölschrocker ihr 10-jähriges Jubiläum im Kölner Stadion mit einer großen Open-Air-Show. Den nächtlichen jecken Abschluss ab 2:30 Uhr bildet die Band, die zu Köln gehört wie der Dom: Die Bläck Fööss. Das WDR Fernsehen hat „Bläck Fööss 50 +2 – Das Jubiläumskonzert vor dem Kölner Dom“ 2022 live übertragen. Ein Gänsehautmoment, der zeitlos ist.

WDR 4 mit Sessionseröffnung im großen Sendesaal

"Immer wieder neue Lieder" heißt die WDR 4 Sessionseröffnung live im großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks. Am 10. und 11.11. präsentieren hier unter anderem die Bläck Fööss, Höhner, Räuber und Cat Ballou ihre brandneuen Sessonstitel live, moderiert von Wicky Junggeburth. Einen Zusammenschnitt beider Abende sendet WDR 4 am 11.11.2023 ab 20:00 Uhr. Das gibt es dann auch als Video in der ARD Mediathek zu sehen.

