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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 27/26

Mainz (ots)

Woche 27/26

Sa., 27.6.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Kroatien - Ghana 
          Vorrunde Gruppe L 
          Übertragung aus Philadelphia/USA
          Kommentator: Gari Paubandt

          In der Halbzeitpause:
          gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT)


So., 28.6.

15.30     plan b: City vibes 
          Bitte Änderung beachten:
          Wie kühlen wir unsere Städte ab?
          (Text und weitere Angaben s. So., 5.7., 15.30 Uhr.)

("plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?" verschiebt sich 
auf So., 5.7., 15.30 Uhr. 
Änderung bitte auch für die Wiederholung am 1.7., um 4.00 Uhr beachten.)



Woche 28/26

So., 5.7.

15.30     plan b: City vibes 
          Bitte Änderung beachten:
          Wie machen wir unsere Städte sicherer?
          (Text und weitere Angaben s. So., 28.6., 15.30 Uhr.)

("plan b: City vibes - Wie kühlen wir unsere Städte ab?" wird auf So., 28.6.,
15.30 Uhr vorgezogen.
Änderung bitte auch für die Wiederholung am 22.7., um 3.30 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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