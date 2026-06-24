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ZDF-Programmänderung ab Woche 27/26

Mainz (ots)

Woche 27/26 Sa., 27.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - Ghana Vorrunde Gruppe L Übertragung aus Philadelphia/USA Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT) So., 28.6. 15.30 plan b: City vibes Bitte Änderung beachten: Wie kühlen wir unsere Städte ab? (Text und weitere Angaben s. So., 5.7., 15.30 Uhr.) ("plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?" verschiebt sich auf So., 5.7., 15.30 Uhr. Änderung bitte auch für die Wiederholung am 1.7., um 4.00 Uhr beachten.) Woche 28/26 So., 5.7. 15.30 plan b: City vibes Bitte Änderung beachten: Wie machen wir unsere Städte sicherer? (Text und weitere Angaben s. So., 28.6., 15.30 Uhr.) ("plan b: City vibes - Wie kühlen wir unsere Städte ab?" wird auf So., 28.6., 15.30 Uhr vorgezogen. Änderung bitte auch für die Wiederholung am 22.7., um 3.30 Uhr beachten.)

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