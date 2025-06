Alibaba.com

Pitch global, gewinn lokal: Alibaba.com startet 880.00 € „CoCreate Pitch" auch für deutsche KMU

London (ots/PRNewswire)

CoCreate startet in Europa durch – das Flaggschiff-Event kommt im November nach London

Ab heute können sich deutsche und europäische KMU für die Teilnahme am Wettbewerb „CoCreate Pitch" von Alibaba.com anmelden. Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce bietet den KMU die Chance, ihre ambitionierten Produktideen zu verwirklichen und um ein Preispool von fast 880.000 € zu wetteifern. Der Start der Initiative fällt mit dem Welttag der Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen (MKMU) am 27. Juni zusammen und unterstreicht das Engagement von Alibaba.com zur Förderung von KMU weltweit.

Darüber hinaus bringt Alibaba.com seine erfolgreiche, auf KMU zugeschnittene Fachveranstaltung CoCreate später in diesem Jahr nach London. Damit findet CoCreate erstmals als jährliches Doppel-Event, sowohl in London als auch in Las Vegas, statt. Seit 2023 treffen sich auf dem Event in Las Vegas jährlich mehr als 2.000 nordamerikanische KMU, um Kontakte zu knüpfen, Kooperationen und Geschäftsbeziehungen auf- und auszubauen und so Wachstum zu fördern. Aufbauend auf dem Erfolg des Las Vegas-Events, an dem in diesem Jahr voraussichtlich sogar über 3.000 Teilnehmer anwesend sein werden, erweitert Alibaba.com seine globale Präsenz mit der Einführung des ersten CoCreate-Events in Europa. Die Veranstaltung findet am 14. November 2025 in London statt.

Ein zentraler Bestandteil des CoCreate-Erfolgs ist der Wettbewerb „CoCreate Pitch". Als weltweit größter produktbasierter Pitch-Wettbewerb bietet er KMU die Möglichkeit, ihre einzigartigen und innovativen Produktideen zu präsentieren. Der globale Preispool von ca. 880.000 €1 umfasst:

Zwei Grand Champions (Las Vegas und London) erhalten jeweils ca. 175.000 €.2

20 globale Gewinner erhalten bis zu 35.000 €.2

Alle Teilnehmenden erhalten kostenlosen Zugang zu den KI-gestützten Beschaffungstools und dem Lieferantennetzwerk von Alibaba.com, was eine schnelle Prototypenentwicklung und kostengünstige Produktion ermöglicht.

Der Wettbewerb erstreckt sich über vier Monate. Deutsche KMU können ihre Produktideen ab sofort online einreichen. Die Einreichungen werden nach Innovation, Machbarkeit und Marktpotenzial bewertet. Die Finalisten werden ihre Pitches live bei den Events in Las Vegas und London vor einer Jury aus Branchenführern und Investoren präsentieren.

Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, erläutert: „Der Pitch-Wettbewerb war schon immer ein Höhepunkt von CoCreate, und es ist großartig, die unternehmerische Energie und Leidenschaft zu erleben, mit der KMU ihre innovativen Produktideen entwickeln. In diesem Jahr freuen wir uns sehr, diese Möglichkeit Unternehmern in Europa und den USA zu eröffnen, und wir freuen uns darauf, die innovativen Produktideen der klügsten KMU und ihrer visionären Unternehmer live auf der Bühne zu erleben."

KMU und Unternehmer, die sich für CoCreate Pitch bewerben möchten, können ein 30-sekündiges Video auf Instagram oder TikTok posten, das ihre Geschäftsgeschichte oder ihr Produkt hervorhebt. Beiträge müssen den Hashtag #CoCreatePitch enthalten und @Alibaba.com_official taggen. Alternativ können Teilnehmer ein Anmeldeformular unter https://pitch.alibabacocreate.com/?tracelog=pr ausfüllen.

„We can do it": Die Widerstandsfähigkeit von KMU feiern

Der Start von CoCreate Europe erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Alibaba.com eine wachsende Nachfrage unter B2B-Käufern und -Verkäufern nach digitaler Beschaffung feststellt. In den letzten Monaten hat sich die Anzahl der von europäischen Lieferanten verkauften Produkte im Jahresvergleich verfünffacht.3 Während der Halbjahres-Bestandssaison verzeichnete Alibaba.com eine starke Dynamik sowohl in den USA als auch in Europa. In Europa ist die Anzahl der zahlenden Käufer um 38 Prozent3 gestiegen, mit starkem Wachstum in Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland.

Liz Wang, Global Head of Commercial Strategy bei Alibaba.com, fügt hinzu: „Der ‚We can do it'-Geist der KMU war schon immer die Inspiration von Co-Create. Die globale Lieferkette von Alibaba.com befähigt diese Unternehmen, ihre Produktträume in die Realität umzusetzen. Von der Ideenfindung bis zur Produktion, von der Finanzierung bis zum Mentoring – wir sind hier, um ihnen zu helfen, ihr Business auf das nächste Level zu heben'."

Hinweise für Redakteure

1 Gesamtpreispool, Kombination aus Bargeld, Beschaffungsguthaben und Mentoring, $1m.

2 50 % Bargeld und 50 % in Beschaffungsguthaben auf Alibaba.com

3 1. April bis 30. Mai 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024

Wichtige Veranstaltungsdetails Termine

Las Vegas: 4.-5. September

London: 14. November

Offizielle Website

So bewerben Sie sich für Co-Create Pitch

Posten Sie ein 30-sekündiges Video mit Ihrer Geschäftsgeschichte oder zeigen Sie Ihr Produkt. Verwenden Sie den Hashtag #CoCreatePitch und taggen Sie @Alibaba.com_official (auf TikTok und Instagram) ODER Füllen Sie ein Formular aus unter: https://pitch.alibabacocreate.com/?tracelog=pr

Über Alibaba.com

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

