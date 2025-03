Alibaba.com

Alibaba.com verzeichnet zweistelliges Bestellwachstum in Deutschland während der March Expo

München, 31. März 2025 (ots/PRNewswire)

Im Rahmen der March Expo, dem wichtigsten Beschaffungs-Event von Alibaba.com, konnten deutsche KMU die Vorteile KI-gestützter Beschaffung nutzen, um neue Lieferantenpartnerschaften aufzubauen und Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen

Alibaba.com, eine führende Plattform für globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, verzeichnete während der diesjährigen March Expo einen Anstieg* der Bestellungen deutscher KMU um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Immer mehr deutsche KMU setzen bei der Beschaffung auf digitale Lösungen. Eine aktuelle Studie von Alibaba.com zeigt, dass vor allem Kosteneffizienz, zuverlässige Lieferanten und der Zugang zu innovativen Produkten diesen Trend vorantreiben.

Die March Expo ist das Flaggschiff der Beschaffungs-Events von Alibaba.com. Sie verbindet Millionen von Käufern und Verkäufern aus der ganzen Welt und hilft ihnen, die neuesten Produktmöglichkeiten zu entdecken und neue Lieferantenpartnerschaften aufzubauen. Die einmonatige virtuelle Veranstaltung nutzt Technologie, KI und digitale Beschaffung, um deutschen KMU den Zugang zu Wachstumschancen im globalen Handel zu erleichtern. In diesem Jahr war das Engagement deutscher Unternehmen besonders hoch – ein Zeichen für die wachsende Bedeutung der digitalen Beschaffung im heutigen Markt.

Das deutsche B2B-Auftragswachstum von Alibaba.com wurde durch das Wachstum in mehreren wichtigen Produktkategorien in ganz Europa angetrieben‡, insbesondere im Bereich Einzelhandel und Mode. So haben sich die Bestellungen von Produkten aus dem Bereich Schuhe & Accessoires mehr als verdoppelt (+105%), während Bekleidung & Accessoires um fast die Hälfte zulegten (+48%). Vor allem die Bestellungen für Freizeitsportschuhe und Fußballbekleidung stiegen um 173 bzw. 124 Prozent, da die Nachfrage nach Sportartikeln in Europa weiter wächst und das Interesse an neuen und aufstrebenden Sportarten– von Padel bis Frauenfußball – steigt.

Diese Trends stimmen mit einer aktuellen Studie im Auftrag von Alibaba.com§ überein. Sie zeigt, dass über ein Drittel (36%) der deutschen KMU aktiv nach neuen und trendigen Produkten suchen, um Kunden anzuziehen. Ebenso wichtig ist ihnen die Auswahl vertrauenswürdiger Lieferanten (33%) und nachhaltiger Produkte (30%). Das verdeutlicht eine umfassende Veränderung ihrer Beschaffungsstrategie: Immer mehr Unternehmen erweitern ihr Sortiment, um in einem dynamischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das starke Auftragswachstum wurde auch durch einen signifikanten Übergang zu direkten Lieferantenbeziehungen angetrieben. Mehr als die Hälfte der deutschen KMU (55%) plant, in diesem Jahr den Lieferanten zu wechseln, wobei sich viele für digitale Beschaffungskanäle wie B2B-Onlinemarktplätze entscheiden. Darüber hinaus gaben mehr als zwei Drittel (70%) der befragten deutschen KMU an, dass die digitale Beschaffung jetzt wichtiger sei als im letzten Jahr, was eine zunehmende Präferenz für die direkte Beschaffung zeigt.

Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, erklärt: „Während der diesjährigen March Expo gab es eine spürbare Verschiebung zugunsten der digitalen Beschaffung, wobei das Auftragsvolumen der deutschen KMU im Vergleich zum Vorjahr stark anstieg. Dieser Trend deckt sich mit unseren jüngsten Untersuchungen, die zeigen, dass deutsche KMU zunehmend die Vorteile der Online-Beschaffung erkennen, von der Erschwinglichkeit über die Reaktionsfähigkeit auf Trends bis hin zur Zuverlässigkeit der Lieferanten. Darüber hinaus zeigt der Anstieg der Einkäufe von Sportartikeln, dass die Einkäufer von KMU zunehmend auf Verbrauchertrends reagieren und vorgefertigte Produkte einkaufen. In dem Maße, in dem Unternehmen die digitale Beschaffung nutzen, gewinnen sie mehr Flexibilität und Zugang zu einer breiteren Produktpalette, um ihr Wachstum zu unterstützen."

