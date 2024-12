SR_A HUBLOT 3.0 IN PARTNERSCHAFT MIT DR. SAMUEL ROSS, MBE

HUBLOT SA

Der brillante Künstler und Designer Samuel Ross erreicht immer neue kreative Höhen mit akribisch durchdachten und perfekt umgesetzten Werken, die in den verschiedensten Materialien und Farben ausgeführt werden. Damit steht seine Arbeit ganz im Einklang mit der „Kunst der Fusion" der Manufaktur Hublot. Die neue Hublot Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross, die bei der Miami Art Week präsentiert wurde, verkörpert ebendieses kontinuierliche Streben nach Weiterentwicklung.

Seit 44 Jahren steht Hublot an der Spitze der Innovation in der Uhrenindustrie und verschiebt mit seinen Zeitmessern die technischen und ästhetischen Grenzen laufend weiter. Die subtile Balance zwischen uhrmacherischem Know-how und visionärer Kraft verleiht den Modellen der Manufaktur eine faszinierend zeitgemäße Ausstrahlung. Möglich wurde dieser Erfolg durch bahnbrechende Materialforschung und die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Künstlern und Designern. Samuel Ross vereint beide Aspekte auf spektakuläre Weise.

Der Künstler und Designer Samuel Ross fand seine einzigartige kreative Perspektive durch die Kunst definiert, indem er Architektur für den Körper entwickelte. Mit seinen beiden Unternehmen A-COLD-WALL* (gegründet 2015) und SR_A (gegründet 2019) hat er eine unverwechselbare Designsprache geschaffen, die in eindrucksvollen, radikalen Kollaborationen Ausdruck findet, mit denen er ein globales, anspruchsvolles Publikum gewinnen konnte. Mit seinem europäischen Atelier SR_A, das er im selben Jahr gründete, in dem er auch mit dem Hublot Design Prize ausgezeichnet wurde, hat Ross eine neue Millenial-Perspektive in den Bereichen Luxusgüter, Kunst und Mode entwickelt.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Uhrenherstellers im Jahr 2020 präsentierte der Künstler die Skulptur REFORM. Diese inspirierte zum Design der Big Bang Tourbillon Samuel Ross, der ersten Uhr, die Samuel Ross und Hublot gemeinsam entworfen haben. In dem Modell spiegelt sich die Liebe des Künstlers zu Farben und strengen geometrischen Formen, vor allem aber auch die Leidenschaft für die Fusion von Materialien, die sowohl in der Arbeit von Ross als auch Hublot eine vorherrschende Rolle spielen.

Die neue Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross, die 2024 bei der Miami Art Week präsentiert wurde, ist der jüngste Nachfolger dieses bahnbrechenden Zeitmessers. Nachdem der Künstler bei den beiden Vorgängermodellen mit Orange- beziehungsweise Grüntönen gearbeitet hatte, entschloss er sich diesmal, die verwendeten Materialien neu zu definieren und zugleich eine neue chromatische Variante einzuführen, bei der die Farbe Blau im Zentrum steht.

Das charakteristische Gehäuse der Big Bang behält seinen Durchmesser von 44 mm und seine Höhe von 13,75 mm bei und weist ein Wabenmuster in einem neuen grauen Finish auf, das sich auch auf das Uhrwerk erstreckt. Diese Optik wird wirkungsvoll durch die zweifache Veredelung der Lünette unterstrichen – oben satiniert, an der Seite glänzend glasperlgestrahlt – und durch Zeiger und Stundenindizes in einem dunklen und einem hellen Blauton abgerundet. Der hellere Blauton findet sich ebenfalls am Kronenüberzug wieder. Die Gehäuseseiten bei 3 und 9 Uhr sowie die Lünettenflanken sind aus mattiertem grauem Carbon gefertigt; das Zifferblatt besteht aus Saphirglas. Wie die beiden Vorgängermodelle wird auch die Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross vom Manufakturkaliber HUB6035 angetrieben. Zu den 264 Bestandteilen dieses Automatikwerks zählen ein Mikrorotor und natürlich ein skelettiertes Tourbillon, das bei 6 Uhr sichtbar ist. Die Gangreserve beträgt 72 Stunden. Das flexible Kautschukarmband ist im gleichen Dunkelblau gehalten wie der Minutenzeiger und die Stundenindizes und ist mit dem gleichen Wabenmotiv wie das Gehäuse perforiert. Mit der ebenfalls neu gestalteten Schließe lässt sich das Armband leicht verstellen.

Die neue Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross ist in einer Auflage von nur 50 Exemplaren erhältlich. Jede Uhr wird in einer speziell gestalteten Sammlerbox geliefert.

„Indem wir darüber nachdenken, wie wir die neuesten Technologien und Materialien nutzen können, um eine zeitgemäße Vision von Uhrmacherei anzubieten, welche die Menschen in den Mittelpunkt stellt, sie mit originellen Details überrascht oder mit verspielten Farbtupfern zum Lächeln bringt, möchten wir ein Design erschaffen, das eine universelle, ebenso elegante wie leicht verständliche Sprache spricht. Ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit der Manufaktur Hublot und ihren Teams."

Der bisherige Werdegang von Samuel Ross

Samuel Ross hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die Aufnahme in die Forbes 30 under 30, drei British Fashion Awards, den GQ Fashion Award, den Hublot Design Prize, einen Ehrendoktortitel für seine Verdienste um die Kunst und im Jahr 2024 einen M.B.E. für seine Verdienste um die Mode.

Kunstobjekte und Kleidungsstücke von Samuel Ross sind in den ständigen Sammlungen des Metropolitan Museum of Art in New York und des Victoria & Albert Museums in London vertreten.

Ausstellungen von Samuel Ross waren bei White Cube und Friedman Benda zu sehen.

Ross' langjährige Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Virgil Abloh, dessen erster Designassistent er war, ist gut dokumentiert.

Mit seinem Atelier SR_A hat Ross eine unverwechselbare Designsprache entwickelt, die sich in eindrucksvollen, kühnen Partnerschaften niederschlägt, mit denen er ein globales, anspruchsvolles Publikum gewinnen konnte.

Im Rahmen des Künstler-Förderprogramms von SR_A arbeitet Ross mit Institutionen wie dem King's Trust und dem Royal College of Art zusammen.

Darüber hinaus gründete Ross 2015 A-COLD-WALL*; 2024 wurde das Unternehmen übernommen.

HUBLOT

Hublot ist eine Schweizer Uhrenmanufaktur, die 1980 gegründet wurde und ihren Sitz in Nyon hat. Als erste und damit bahnbrechende Kreation, kombinierte Hublot Gold mit einem Kautschukarmband und einem sportlichen Gehäuse, dessen Design einem Bullauge nachempfunden ist. So entstand die „Kunst der Fusion": die Verschmelzung von Tradition und Innovation, Handwerkskunst, Welten und Talenten. Sie wurde zur ästhetischen und technischen Signatur der Marke.

Diese Identität wurde 2005 durch die Präsentation der Big Bang verstärkt. Sie steht für die unübertroffene Expertise bei Komplikationen, Manufakturwerken und Spitzenmaterialien. Titan, Keramik und Saphir wurden bei diesem Modell zu noch nie dagewesenen Extremen entwickelt.

Dieser revolutionäre, avantgardistische und qualitativ hochwertige Ansatz in der Uhrmacherei spiegelt sich in der Philosophie „Be First, Unique and Different" wider. Hierauf basierend entstanden nach und nach weitere Kollektionen mit innovativen Designs: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang und Manufacture Pieces. Sie alle zeichnen sich durch ein hohes Maß an Handwerkskunst sowohl in Bezug auf die von Hublot geschätzten Materialien (Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) als auch auf der Manufaktur-Uhrwerke (Chronograph Unico, Meca-10 und große Komplikationen, die Minutenrepetition Cathedral und die speziellen Manufacture Pieces-Uhrwerke) aus.

Die Welt von Hublot entfaltet sich über starke Partnerschaften, unter anderem im Fußball. „Hublot Loves Football" wird zur Hymne der größten Fußballereignisse (FIFA World CupTM, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) und Botschafter aus der Fußballwelt. Die Liebe von Hublot zum Fußball setzt sich zudem in der Kunst, dem Design, der Musik, dem Sport, der Gastronomie und dem Segeln fort. Im Bewusstsein der Herausforderungen unserer Zeit zeigt Hublot ferner Verantwortung und Engagement für die Umwelt durch gemeinsame Projekte mit SORAI und Polar Pod.

Neben der E-Commerce-Website Hublot.com teilen weltweit über 140 Boutiquen die Leidenschaft und die Werte der Marke.

