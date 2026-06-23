ZDF-Programmänderung Woche 27/26
Mainz (ots)
Woche 27/26 Sa., 27.6. Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten: 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - Ghana Vorrunde Gruppe L Übertragung aus Philadelphia/USA Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT) oder ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 Panama - England Vorrunde Gruppe L Kommentator: Gari Paubandt
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