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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 27/26

Mainz (ots)

Woche 27/26

Sa., 27.6.

Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten:

23.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Kroatien - Ghana 
          Vorrunde Gruppe L 
          Übertragung aus Philadelphia/USA
          Kommentator: Gari Paubandt

          In der Halbzeitpause:
          gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT)

          oder

          ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
          Panama - England 
          Vorrunde Gruppe L
          Kommentator: Gari Paubandt

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ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 23.06.2026 – 13:25

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  • 22.06.2026 – 15:21

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