ZDF-Programmänderung Woche 27/26

Mainz (ots) - Woche 26/26 Fr., 26.6. 0.45 aspekte (VPS 1.05) Bitte Korrektur beachten: Straßenmusik: Kunst, Krach, Karriere? Woche 27/26 Sa., 27.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - Ghana Vorrunde Gruppe L Übertragung aus Philadelphia/USA Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT) _____________________ Bitte ...

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