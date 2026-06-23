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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26

Di., 23.6.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.19     Wetter   (VPS 19.20)

19.20     ZDF spezial   (VPS 19.21/HD/UT)
          Großer Wurf? Rentenreform soll kommen 
          Moderation: Shakuntala Banerjee
          Im Streaming: 23. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 23. Juni 2028

19.40     Die Rosenheim-Cops   (VPS 19.25)

20.30     Stubbe – Ausgeliefert   (VPS 20.15)

21.55     heute journal   (VPS 21.45)

22.25     Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen   (VPS 22.15)

23.55     Markus Lanz   (VPS 23.45)

 0.55     Dear England   (VPS 1.00)

 1.55     Dear England   (VPS 2.00)

 2.55     Dear England   (VPS 3.00)

 3.50     Dear England   (VPS 4.00)

 4.50-    hallo deutschland   (VPS 5.00)
 5.30

("heute journal update" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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