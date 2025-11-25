SPD-Bundestagsfraktion

Sport verbindet: Auftakt zur Handball-WM in Deutschland und der Niederlande

Berlin (ots)

Am Mittwoch startet die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen - erstmals gemeinsam ausgerichtet von Deutschland und den Niederlanden. In Dortmund, Trier und Stuttgart sowie in Rotterdam und 's-Hertogenbosch erwarten uns packende Spiele und ein toller sportlicher Wettkampf.

Bettina Lugk, Fachpolitikerin:

"Weltmeisterschaften im eigenen Land sind immer etwas Besonderes - für die Fans, für die Städte und vor allem für die Athletinnen. Wenn die deutsche Mannschaft am 26.11. um 18 Uhr in Stuttgart gegen Island ins Turnier startet, drücken wir fest die Daumen für einen erfolgreichen Auftakt und ein starkes Turnier. Die Heim-WM ist eine große Chance, den Frauenhandball ins Rampenlicht zu rücken und neue Begeisterung zu wecken - gerade bei jungen Mädchen, die sich für den Sport interessieren.

Das Finale am 14. Dezember in Rotterdam wird den Höhepunkt eines Turniers bilden, das mit der gemeinsamen Ausrichtung durch Deutschland und die Niederlande auch ein starkes Zeichen für europäische Zusammenarbeit im Sport setzt.

Unser Dank gilt den Ausrichterstädten, den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und allen, die diese Weltmeisterschaft möglich machen. Wir freuen uns auf spannende Spiele, volle Hallen und ein starkes Zeichen für den Frauen- und Mannschaftssport."

