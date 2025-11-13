Kernbotschaften entwickeln: Einheitlich, überzeugend, klar / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Um Kunden und Nutzer, Journalisten oder Stakeholder wirkungsvoll und verständlich zu erreichen, sind prägnante Kernbotschaften unerlässlich. Denn mit klarer, überzeugender und gezielter Ansprache dringen diese Informationen durch und bleiben im Gedächtnis. Thilo Hopert und Christian Hartung, Redakteure bei dpa-Custom Content, erläutert journalistisches Handwerkszeug, mit dem Sie Ihre Botschaften konsistent und wirkungsvoll formulieren.

Klare Sprache, starke Wirkung: Botschaften auf den Punkt gebracht. Mit den Instrumenten des Journalismus präzise formulieren und Informationen wirkungsvoll platzieren.

Gute Kernbotschaften der Unternehmenskommunikation transportieren relevante Informationen und sind auf Anhieb verständlich. Sie vermitteln, was die für Sie wichtigen Anspruchsgruppen aufnehmen, und über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte, Vorhaben und Prozesse wissen sollen.

In diesem Webinar erklärt Thilo Hopert mit den Instrumenten des Journalismus, wie Sie präzise formulieren und Ihre Informationen wirkungsvoll platzieren. Sie erfahren, wie Sie zentrale Aussagen entwickeln, schärfen und konsistent transportieren - für einen souveränen und einheitlichen Auftritt.

Dabei stehen das theoretisches Basiswissen und die Techniken strategischer Kommunikation im Vordergrund. Mit diesem Handwerkszeug können Sie anschließend für Ihre individuellen Aussagen und Botschaften durchstarten - in allen Kanälen, Formaten und Medien Ihres Unternehmens.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Die Durchführung erfolgt auf Zoom.

Programm

Aufbau und Struktur von Kernbotschaften

Der Weg zum Ziel: Zielgruppenorientierung, Klarheit & Einfachheit, Relevanz & Nutzen, Authentizität, Glaubwürdigkeit & Konsistenz

Nicht nur den Verstand ansprechen: Der Einsatz von Emotionalität

Do`s und Don´ts: Was Sie tun und welche Fehler Sie anderen überlassen sollten

Fallbeispiele

Dieses Webinar richtet sich an Pressesprecherinnen, Mitarbeitende in der internen und externen Kommunikation von Unternehmen und Verbänden, Start-Ups und Organisationen sowie Mitarbeitende aus Kommunikationsberatungen und Content-Marketing.

Unsere Experten:

Thilo Hopert arbeitet als Redakteur bei dpa Custom Content. Der ausgebildete Journalist hat für verschiedene Print- und Online-Medien gearbeitet und war als Redakteur für Content-Erstellung und Distribution zuständig. Bei dpa Custom Content arbeitet er seit 2021 als Referent und ist mit den Schwerpunkten Suchmaschinenoptimierung und leichte Sprache für klare Botschaften und Kommunikation zuständig.

Christian Hartung ist seit 2021 bei dpa-Custom Content tätig und verantwortet dort Inhalte für unterschiedlichste Projekte. Er bringt seine Expertise regelmäßig als Dozent in praxisorientierten Workshops ein. Zuvor war er in bei verschiedenen Unternehmen und Agenturen tätig, mit Schwerpunkten auf Projektmanagement, Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO). Christian Hartung verfügt über einen Masterabschluss in Medienwirtschaft der Technischen Universität Ilmenau.

Eckdaten für das Online-Seminar Kernbotschaften entwickeln: Einheitlich, überzeugend, klar

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via Zoom

