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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26

Mi., 24.6.

Bitte Programmänderung ab 14.00 Uhr beachten:

14.00     Heute im Parlament   (VPS 13.59/HD/UT)
          Regierungsbefragung Bundeskanzler Merz 
          Reporterin: Andrea Maurer
          Moderation: Ines Trams
          Im Streaming: 24. Juni 2026, 14.00 Uhr bis 24. Juni 2028

(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen. "heute – in Deutschland" entfällt.)
"Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf Do., 25.6., 11.15 Uhr.)


Do., 25.6.

Bitte Programmänderung beachten:

11.l5     Die Küchenschlacht   (VPS 11.14)
          (Text und weitere Angaben s. 24.6.2026)

(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. 
"SOKO Stuttgart: Vermächtnis" verschiebt sich auf 4.00 Uhr.)

_____________________________

Bitte Änderung beachten:

 4.00     SOKO Stuttgart   (VPS 11.15)
          Vermächtnis

(Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen. 
Die Wiederholung " SOKO Stuttgart: Bibelfest" entfällt.)



Woche 28/26

Sa., 4.7.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Brennpunkt Freibad
          Sommer, Sonne, Schlägerei?
          Film von Martin Gronemeyer
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 3. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 3. Juli 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 5.7., um 5.00 Uhr beachten.)








Woche 29/26

Sa., 11.7.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Leben auf dem Campingplatz
          Zwischen Räumung und Neuanfang
          Film von Christina Georgi
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 10. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 10. Juli 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 12.7., um 5.00 Uhr beachten.)



Woche 30/26

Sa., 18.7.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Urlaub im Karwendel
          Abenteuer Alpenwelt
          Film von Christina Munzel
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 17. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 17. Juli 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 19.7., um 5.00 Uhr beachten.)



Woche 31/26

Sa., 25.7.

10.15     ZDFsportstudio live
          Die Finals 2026
          . . .

          ca. 13.15 Uhr
          Rudern
          Halbfinale Achter Frauen und Männer
          Bitte Ergänzung beachten:
          Kommentator: Arne Siemann

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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