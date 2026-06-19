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ZDF-Programmänderung ab Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26 Mi., 24.6. Bitte Programmänderung ab 14.00 Uhr beachten: 14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT) Regierungsbefragung Bundeskanzler Merz Reporterin: Andrea Maurer Moderation: Ines Trams Im Streaming: 24. Juni 2026, 14.00 Uhr bis 24. Juni 2028 (Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen. "heute – in Deutschland" entfällt.) "Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf Do., 25.6., 11.15 Uhr.) Do., 25.6. Bitte Programmänderung beachten: 11.l5 Die Küchenschlacht (VPS 11.14) (Text und weitere Angaben s. 24.6.2026) (Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Stuttgart: Vermächtnis" verschiebt sich auf 4.00 Uhr.) _____________________________ Bitte Änderung beachten: 4.00 SOKO Stuttgart (VPS 11.15) Vermächtnis (Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung " SOKO Stuttgart: Bibelfest" entfällt.) Woche 28/26 Sa., 4.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Brennpunkt Freibad Sommer, Sonne, Schlägerei? Film von Martin Gronemeyer Deutschland 2025 Im Streaming: 3. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 3. Juli 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 5.7., um 5.00 Uhr beachten.) Woche 29/26 Sa., 11.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Leben auf dem Campingplatz Zwischen Räumung und Neuanfang Film von Christina Georgi Deutschland 2026 Im Streaming: 10. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 10. Juli 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 12.7., um 5.00 Uhr beachten.) Woche 30/26 Sa., 18.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Urlaub im Karwendel Abenteuer Alpenwelt Film von Christina Munzel Deutschland 2026 Im Streaming: 17. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 17. Juli 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 19.7., um 5.00 Uhr beachten.) Woche 31/26 Sa., 25.7. 10.15 ZDFsportstudio live Die Finals 2026 . . . ca. 13.15 Uhr Rudern Halbfinale Achter Frauen und Männer Bitte Ergänzung beachten: Kommentator: Arne Siemann

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