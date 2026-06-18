ZDF

Montag, 29. Juni 2026, 17.10 Uhr

Wahre Verbrechen (17)

Suche nach Gerechtigkeit

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Montag, 29. Juni 2026, 17.10 Uhr

Wahre Verbrechen (17)

Suche nach Gerechtigkeit

"Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle.

Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.

Die Fälle dieser Ausgabe:

Mörderisches Doppelspiel - ein Regisseur und ein Komplize entwickeln einen perfiden Plan, um einen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Der grausame Mordfall erschüttert Anfang der 1990er-Jahre Wien und Budapest: Der Filmemacher verschwindet, seine Leiche wird zerstückelt aufgefunden – und der Täter spielt seine Rolle weiter.

Der Goldmord von Tirol - eine 49-jährige Bankleiterin stirbt nach einem Brandanschlag in ihrem Auto. Im Fokus: ein Polizist aus ihrem Umfeld. Das Motiv führt zu acht Kilo Gold – die bis heute verschwunden sind.

Schüsse in der Kampfkunstschule - ein Mann betritt 2015 eine Berliner Kampfkunstschule und feuert auf einen Trainer. Ein Jahr später explodiert eine Autobombe. Der Fall führt die Ermittler durch ein Netz aus Lügen, mutmaßlichen Drogenverbindungen und ungeklärten Motiven.

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