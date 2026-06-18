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Sonntag, 21. Juni 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Mainz (ots)

Sonntag, 21. Juni 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Musik und Sport im Fernsehgarten. Kiwi präsentiert Discofox-Hits, eine RC-Racer-Challenge mit Marc Lieb, Stand-Up-Paddling-Polo, Milkshakes mit Armin Roßmeier und einen Fußball-Rekord.

Gäste: Mia Julia X Lorenz Büffel & Malle Anja, Patrick Lindner, Stefanie Hertel, Amigos, Achim Petry, Alexandra Hofmann, Norman Langen, Rotblond, Jörg Bausch, Allessa, Peter Wackel, Aileen Sager und Davit Arican.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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