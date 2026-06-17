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Zweites WM-Spiel der DFB-Elf am Samstag live im ZDF

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Mainz (ots)

Der Traumstart gegen Curacao dient als Mutmacher. Im zweiten WM-Spiel kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nun den nächsten Schritt machen: Gegen die Elfenbeinküste würde der zweite Sieg im Turnier bereits den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase bedeuten. Ob das gelingt, ist am Samstag, 20. Juni 2026, bei "sportstudio live" im ZDF mitzuerleben – Höhepunkt eines langen WM-Abends, der von 18.05 bis 4.10 Uhr drei Live-Spiele im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal bietet.

Nach dem 7:1-Traumstart gegen Curacao dürfte nun ein anderes Kaliber auf die DFB-Auswahl warten. Die Elfenbeinküste um den Leipziger Spieler Yan Diomande gilt als offensiv stark und geht mit dem Schwung aus dem 1:0-Auftaktsieg gegen Ecuador in die Partie gegen Deutschland, die im kanadischen Toronto ausgetragen wird. Kommentator des Spiels ist Oliver Schmidt.

Niederlande – Schweden am frühen Samstagabend live im ZDF

Das ZDF-WM-Studio geht am Samstag, 20. Juni 2026, ab 18.05 Uhr auf Sendung. Moderator Jochen Breyer begrüßt das Publikum und die Experten-Riege im ZDF mit Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich und Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer zu einem langen WM-Abend im Zweiten. Zunächst rückt dabei der zweite Spieltag in der Gruppe F in den Blick. In Houston sind die Niederlande gegen Schweden gefordert – die Skandinavier stehen nach einem 5:1 gegen Tunesien auf Platz 1 der Tabelle, die Niederlande rangieren nach einem 2:2-Unentschieden gegen Japan auf Platz 3. Das Spiel startet um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (13.00 Uhr Ortszeit). Als Kommentatorin ist Claudia Neumann am Mikrofon.

Deutschland – Elfenbeinküste am späten Samstagabend im ZDF

Ab 21.00 Uhr richtet sich dann im ZDF-WM-Studio alle Aufmerksamkeit nach Toronto, wo die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf das Team des dreimaligen Afrika-Meisters trifft. Direkt aus dem Stadion meldet sich Lili Engels mit aktuellen Informationen zur deutschen Mannschaft. Der Anstoß in Toronto erfolgt um 22.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (16.00 Uhr Ortszeit).

"Kapitän Kimmich" nach Mitternacht im ZDF

Einen, der im zweiten WM-Spiel des DFB-Teams auch wieder im Blickpunkt stehen wird, können die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF nach dem Deutschland-Spiel sowie den Interviews und Analysen ab 0.35 Uhr auch in anderen Lebenssituationen kennenlernen: Die Dokumentation "Kapitän Kimmich" liefert intime Einblicke in das Leben des Spielführers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Autor Jan Medellin hat den Fußballer und Familienvater Kimmich über mehrere Jahre begleitet. Die Bilder erzählen von Erfolgen und Enttäuschungen, von großem Ehrgeiz und von der Hoffnung, nach mehr als 100 Länderspielen bei der WM 2026 endlich einen großen Erfolg mit dem DFB-Team zu feiern. Die Dokumentation ist im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

Ecuador – Curacao in der Nacht zum Sonntag live im ZDF

Direkt im Anschluss an die "sportstudio"-Dokumentation meldet sich ab 1.50 Uhr Moderator Alexander Ruda aus dem Stadion in Kansas zum zweiten Spiel in der deutschen Gruppe E zwischen Ecuador und Curacao. Martin Schneider kommentiert die Partie, die um 2.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet (Ortszeit: 20.00 Uhr).

Belgien – Iran am Sonntagabend im ZDF

Das ZDF-WM-Studio ist am Sonntag, 21. Juni 2026, erneut von 20.15 bis 23.30 Uhr auf Sendung. Aus Berlin begrüßt dann Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer. Um 21.00 Uhr steht das zweite Spiel in der Gruppe G zwischen Belgien und Iran auf dem ZDF-Live-Programm. Beide Teams gehen jeweils mit einem Remis aus ihrem ersten Gruppenspiel in die zweite Partie. Gari Paubandt ist Kommentator des Spiels Belgien – Iran.

Die Highlights der Spiele auf sportstudio.de und ZDFheute.de

Wer die Spiele in der europäischen Nacht verpasst, findet ausführliche Zusammenfassungen online auf allen ZDF-Plattformen. Alle 104 WM-Spiele sind zeitnah nach dem Abpfiff der Spiele online im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de präsent. Die neuesten Entwicklungen bietet während der Weltmeisterschaft rund um die Uhr der WM-Liveblog im Online-Nachrichtenportal ZDFheute und in der ZDFheute-App.

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