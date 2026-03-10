R+V Versicherung AG

R+V zahlt rund 24 Millionen Euro an ihre Kunden zurück

Wiesbaden (ots)

Wegen geringer Schäden: Knapp 660.000 Kundinnen und Kunden der R+V Versicherung erhalten Cashback auf ihre Versicherungsbeiträge.

Die R+V Versicherung belohnt Kundinnen und Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken mit dieser Beitragsrückerstattung für einen günstigen Schadenverlauf. Das Cashback-Programm der R+V Versicherung erstattet bis zu zehn Prozent der eingezahlten Versicherungsbeiträge. Im Schnitt gingen 30,97 Euro an die Kunden, 2025 waren es 26,30 Euro. Voraussetzung: Sie sind Mitglied einer Genossenschaftsbank und haben dort einen R+V-Mitglieder-Plus-Vertrag abgeschlossen. Hat die Mitglieder-Plus-Gemeinschaft einer Bank weniger Schäden verursacht als erwartet, zahlt der Wiesbadener Versicherer im Folgejahr einen Teil des Beitrags zurück. Seit dem Start der Kampagne im Jahr 2020 hat R+V schon rund 100 Millionen Euro an ihre Kundinnen und Kunden zurückgegeben. Am diesjährigen Cashback Day, dem 10. März, zahlt die R+V insgesamt rund 24 Millionen Euro Beiträge für das Jahr 2025 aus. Das sind knapp 25 Prozent mehr als im Vorjahr, in dem rund 19,5 Millionen Euro an die Kunden zurückflossen.

775.000 Cashback-Kunden

Das Konzept überzeugt immer mehr Mitglieder: Um rund 4,7 Prozent auf mehr als 775.000 wuchs 2025 die Gesamtzahl der Kunden, die am Programm teilnehmen. Über 85 Prozent von ihnen erhalten jetzt einen Cashback. Eine Rückerstattung gibt es auch, wenn der einzelne Kunde zwar einen Schaden gemeldet hat, seine Bankgemeinschaft insgesamt aber einen günstigen Schadenverlauf hatte. Denn es zählt das Ergebnis der Gemeinschaft. Bei bundesweit 569 Genossenschaftsbanken gibt es jeweils eine Mitglieder-Plus-Gemeinschaft.

"Mitgliedschaft ist das Alleinstellungsmerkmal der Genossenschaftsbanken", sagt Jens Hasselbächer, Vorstand des Ressorts Kunden & Vertrieb der R+V Versicherung. "Jedes einzelne Mitglied profitiert und spürt die Vorteile der Gemeinschaft direkt in seinem Geldbeutel. Zudem setzen wir damit die genossenschaftliche Idee 'Einer für alle, alle für einen' zusammen mit den Genossenschaftsbanken um."

Kooperation mit dem BVR

Um die Genossenschaftsbanken noch stärker mit ins Boot zu holen, kooperiert die R+V beim Mitglieder- und Mitglieder-Plus-Geschäft mit dem BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken). Ziel ist es, diesem Geschäftsgebiet in den Banken noch mehr Sichtbarkeit und Verbindlichkeit zu verschaffen sowie neue Kunden und Mitglieder für die Bank zu gewinnen.

Cashback für sechs Versicherungsprodukte und bei der R+V Betriebskrankenkasse

Geld zurück gibt es für diese Produkte im Rahmen der R+VPrivatPolice: Hausrat-, Wohngebäude-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung, außerdem für die R+V--Risiko-UnfallPolice und die R+V-Kfz-Versicherung. Die R+V Betriebskrankenkasse ist ebenfalls dabei: Wer gleichzeitig Mitglied einer Genossenschaftsbank und der R+V Betriebskrankenkasse ist und ein Jahr lang nicht ins Krankenhaus aufgenommen wurde, erhält einen Cashback von 60 Euro.

Enie van de Meiklokjes ist Cashback-Botschafterin

Werbebotschafterin des Mitglieder-Plus-Konzeptes ist seit 2023 die TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes, die aktuell als Back-Expertin in verschiedenen TV-Formaten zu sehen ist. Sie hat sich in den vergangenen drei Jahren fest als Mitglieder-Botschafterin mit hohem Wiedererkennungswert etabliert.

Original-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell