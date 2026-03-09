NDR Norddeutscher Rundfunk

tagesschau und NDR starten neues YouTube-Format: „Rabbit Hole“ macht journalistische Faktenprüfung transparent

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots)

Wer durch seine Social-Media-Feeds scrollt, stößt schnell auf eine Flut von Desinformation und KI-generierten Inhalten. Was wirklich stimmt und was nicht, ist auf den ersten Blick kaum noch zu erkennen. Für mehr Klarheit und Orientierung in der digitalen Informationswelt starten die tagesschau und der NDRdasneue Format „Rabbit Hole” in der ARD Mediathek und auf YouTube. In den rund 5-minütigen Beiträgen teilen Faktencheckerinnen und Faktenchecker ihr Know-how und überprüfen Behauptungen und manipulative Inhalte im Netz - systematisch und nachvollziehbar. „Rabbit Hole” richtet sich primär an 18- bis 35-Jährige.

„Rabbit Hole“ erscheint erstmals am 9. März um 16 Uhr und wird künftig dreimal im Monat in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal der tagesschau sowie in regelmäßigen Abständen auch auf dem tagesschau-TikTok-Kanal veröffentlicht.

Sara Maria Manzo, Leiterin der neuen Unit Digitales Video und Co-Leiterin des Innovationslabors von ARD-aktuell, über die Idee dahinter: „Für unter 35-Jährige ist Social Media einer der wichtigsten Orte, um sich zu informieren. Dabei begegnen sie leider auch oft Falschbehauptungen. Deshalb sieht die tagesschau es als ihre Aufgabe, Herkunft, Kontext und Wahrheitsgehalt jeder Information nicht nur zu prüfen, sondern den Prozess dahinter auch transparent zu machen.”

Recherchearbeit direkt miterleben

Das Besondere an „Rabbit Hole“: Im Zentrum steht nicht nur das Ergebnis der Faktenprüfung, sondern vor allem der journalistische Weg dorthin. Die Hosts Chiara Battaglia, Ciara Cesaro-Tadic und Johannes Runge nehmen ihr Publikum sprichwörtlich mit in den Kaninchenbau und machen den Verifikationsprozess nachvollziehbar. Gemeinsam mit den Rechercheuren des NDR zeigen sie Schritt für Schritt, mit welchen Tools und digitalen Werkzeugen sie gefälschte Videos oder erfundene Geschichten entlarven.

„Desinformation im Netz wird immer professioneller gemacht. Da reicht es nicht mehr aus, Behauptungen nur zu widerlegen“, sagt Sven Lohmann, Leiter des NDR-Verifikationsteams. „In ‚Rabbit Hole‘ zeigen wir deshalb ganz genau, wie wir arbeiten. Wie überprüfen wir ein Bild? Wo kommt ein Video eigentlich her? Wir geben unserer Community das nötige Handwerkszeug mit, um selbst kritisch durchs Netz zu navigieren. Wer einmal verstanden hat, wie manipulative Geschichten aufgebaut sind, fällt im eigenen Feed nicht mehr so leicht darauf herein.“

Der NDR hat das Team Faktencheck und Verifikation im August des vergangenen Jahres gegründet. Damit reagiert der Sender auf die zunehmende Unsicherheit und macht Desinformation in sozialen Medien zum Thema in seiner Berichterstattung.

Das erste Video von „Rabbit Hole“ beschäftigt sich mit dem Trend KI-generierter Videoclips von „sprechendem Gemüse“ auf Social-Media-Plattformen. Was harmlos und niedlich daherkommt, entpuppt sich bei näherer Überprüfung als Masche, mit unwissenschaftlichen Gesundheitstipps oder durch den Verkauf von Abnehmprogrammen, Geld zu verdienen. Die Videos sind international viral gegangen.

Über die Hosts

Chiara Battaglia arbeitete als Faktencheckerin für das funk-Format „FakeCheck“ und ist derzeit als Host im Social-Media-Team von NDR Niedersachsen tätig.

Ciara Cesaro-Tadic ist Daten- und Investigativjournalistin. Sie hat bereits für verschiedene Social-Media-Formate von ARD und ZDF gearbeitet und hostet aktuell den Podcast „Machiavelli - Rap und Politik“.

Johannes Runge war als freier Journalist unter anderem für das ZDF-Format „Deutschland, warum bist du so?“ tätig. Aktuell ist er Teil von „team.recherche”, der investigativen Gemeinschaftsmarke der ARD-Politikmagazine.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell