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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 25/26

Mainz (ots)

Woche 25/26

Mo., 15.6.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.19     Wetter   (VPS 19.20)

19.20     ZDF spezial   (VPS 19.21/HD/UT)
          Vereinbarung mit Iran - Hoffnung auf Frieden für Nahost
          Moderation: Shakuntala Banerjee
          Im Streaming: 15. Juni 2026, 19.20 Uhr bis 15. Juni 2028 

19.40     WISO   (VPS 19.25)

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)


Di., 16.6.

Bitte Programmänderung ab 4.00 Uhr beachten:

 4.00     WISO

 4.30     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Urlaub in der Eifel
          Film von Barbara Radl
          (Erstsendung 20.9.2025) 
          Deutschland 2025

 5.00-    hallo deutschland   (VPS 4.45)
 5.30

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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