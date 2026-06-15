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ZDF-Programmänderung Woche 25/26

Mainz (ots)

Woche 25/26 Mo., 15.6. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Vereinbarung mit Iran - Hoffnung auf Frieden für Nahost Moderation: Shakuntala Banerjee Im Streaming: 15. Juni 2026, 19.20 Uhr bis 15. Juni 2028 19.40 WISO (VPS 19.25) (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Di., 16.6. Bitte Programmänderung ab 4.00 Uhr beachten: 4.00 WISO 4.30 ZDF.reportage (HD/UT) Urlaub in der Eifel Film von Barbara Radl (Erstsendung 20.9.2025) Deutschland 2025 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30

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