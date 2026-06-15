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Live auf ZDF-Twitch: Harald Lesch nimmt "Big Bang Theorie" unter die Lupe /

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Mainz (ots)

Premiere im Universum von ZDF-Twitch: Am Mittwoch, 17. Juni 2026, ist ab 18.00 Uhr der ZDF-Wissenschaftsexperte und Astrophysiker Harald Lesch erstmals auf dem ZDF-Kanal der Livestream-Plattform unterwegs und nimmt die User mit auf eine Reise zum Anfang von allem. Gemeinsam mit der Astrophysikerin Jana Steuer diskutiert der "Terra X"-Moderator über die neuesten Theorien rund um das Rätsel des Urknalls. Die Redakteurin für den YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" saß früher selbst bei Harald Lesch im Hörsaal und freut sich, gemeinsam mit ihm das Thema im Livestream auseinanderzunehmen.

Obwohl die Big-Bang-Theorie vieles erklärt, bleiben entscheidende Fragen unbeantwortet: Die Wucht des Urknalls treibt das Universum auseinander – und trotzdem wird es zusammengehalten. Wie funktioniert das? Im Livestream auf dem Twitch-Kanal des ZDF gibt es jede Menge Raum und Zeit für Nachfragen und Diskussionen aus dem Chat – jeder kann live mitdiskutieren und im virtuellen Wohnzimmer seine Fragen zum Big Bang stellen. Inhaltlich knüpft der Livestream an die aktuelle "Terra X: Harald Lesch"-Sendung an, in der der Wissenschaftsexperte den Spuren des Urknalls folgt, die ihn nach Italien und in den Vatikan führen.

Mit dem Twitch-Debüt erweitert das ZDF sein Wissenschaftsangebot um einen Raum für Live-Diskussion und Austausch über Kosmologie, Astrophysik und die Entstehung des Universums. "Terra X" geht dorthin, wo Austausch in Echtzeit stattfindet und schafft ein Format, dass die Welt der Wissenschaft mit der Dynamik und Nähe von Twitch verbindet – informativ, unterhaltsam und nah am Publikum.

Kontakt

Bei Fragen erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 – 70-16478 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Pressefotos

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Weitere Informationen

- Hier finden Sie die Presseinformation zur Reihe sowie vier kurze Clips mit Harald Lesch zur Sendung "Terra X: Harald Lesch ... und das Rätsel des Urknalls"

- "Terra X": Harald Lesch im ZDF-Streaming

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