Statistisches Bundesamt

Getreideanbaufläche 2026 hat sich nach Tiefststand von 2024 weiter stabilisiert

WIESBADEN (ots)

2024 war die Getreideanbaufläche um 5,5 % gesunken, 2025 um 4,4 % gestiegen

Rückgang der Anbauflächen für Kartoffeln und Zuckerrüben

Flächenzuwächse bei Sojabohnen und anderen Hülsenfrüchten

Die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland bauen nach aktuellen Schätzungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) für das Erntejahr 2026 auf einer Fläche von 6,03 Millionen Hektar Getreide an. Das wären 108 200 Hektar oder 1,8 % mehr als 2025. Damit würde die Anbaufläche das Niveau von 2023 übertreffen, nachdem sie 2024 witterungsbedingt auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010 gesunken war. 2025 war sie wieder um 4,4 % gegenüber 2024 gestiegen. Knapp die Hälfte der Fläche (48 %) machte im Jahr 2026 Winterweizen (einschließlich Dinkel) mit 2,9 Millionen Hektar aus (+1,5 % gegenüber 2025).

Anbaufläche für Wintergetreide gegenüber 2025 mit leicht steigender Tendenz

Der Schwerpunkt des Getreideanbaus in Deutschland liegt auf Wintergetreide. Im Jahr 2026 wird Wintergetreide auf knapp 5,0 Millionen Hektar angebaut. Das sind 2,3 % mehr als 2025 und entspricht 82,9 % der gesamten Getreideanbaufläche. Zum Wintergetreide zählen neben Winterweizen auch Wintergerste, Roggen sowie Triticale (Weizen-Roggen-Kreuzung). Nach den Schätzungen für die Erntesaison 2026 wird für Wintergerste eine Anbaufläche von 1,26 Millionen Hektar (+4,3 %) genutzt, für Roggen 533 600 Hektar (+0,8 %) und für Triticale 301 500 Hektar (+4,8 %).

Anbaufläche für Sommergetreide gegenüber 2025 fast unverändert

Mit einer Anbaufläche von 1,03 Millionen Hektar (-0,4 % gegenüber dem Vorjahr) wird Sommergetreide in Deutschland im Vergleich zum Wintergetreide in wesentlich geringerem Umfang angebaut. Die landwirtschaftlichen Betriebe bestellten für Körnermais (einschließlich Corn-Cob-Mix) eine Anbaufläche von 505 900 Hektar (+3,3 %), für Sommerweizen 50 500 Hektar (+5,9 %) und für Hafer 189 900 Hektar (+1,5 %). Lediglich die Anbaufläche von Sommergerste sinkt auf 287 100 Hektar, das sind 25 800 Hektar beziehungsweise 8,2 % weniger als im Erntejahr 2025.

Anbautendenzen weiterer Feldfrüchte

Für Silomais wird in der Erntesaison 2026 voraussichtlich eine Anbaufläche von 1,93 Millionen Hektar genutzt, sie liegt damit in etwa auf dem Vorjahresniveau (-1,4 %). Für Winterraps beträgt die Anbaufläche 1,14 Millionen Hektar und steigt damit gegenüber 2025 um 53 500 Hektar (+4,9 %). Bei den Hackfrüchten wird ein Rückgang der Anbaufläche erwartet. Kartoffeln werden voraussichtlich auf einer Fläche von 280 400 Hektar angebaut. Das sind 21 400 Hektar beziehungsweise 7,1 % weniger als im Erntejahr 2025. Die Anbaufläche für Zuckerrüben beträgt voraussichtlich 338 700 Hektar und geht damit um 48 700 Hektar oder 12,6 % zurück. Hülsenfrüchte nehmen einen vergleichsweise kleinen Teil der Ackerfläche ein. Für das Erntejahr 2026 wird ein Anstieg der Anbauflächen erwartet: Die Anbaufläche von Erbsen zur Körnergewinnung steigt 2026 den Schätzungen zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 % auf 147 400 Hektar, die Anbaufläche von Ackerbohnen um 5,9 % auf 70 300 Hektar sowie die von Sojabohnen um 17,8 % auf 51 000 Hektar.

Methodische Hinweise:

Die Winter-Feldfrüchte wurden bereits im Herbst 2025 ausgesät, die Sommer-Feldfrüchte im Frühjahr 2026, die Ernte erfolgt jeweils im Jahr 2026. Die Ergebnisse zum Getreide beziehen sich auf ausgewählte Fruchtarten zur Körnergewinnung, unabhängig von deren Nutzung etwa zu Nahrungszwecken, als Tierfutter oder zur Energieerzeugung. Das Wintergetreide umfasst Winterweizen, Roggen, Wintergerste und Triticale, nicht enthalten ist Hartweizen und Wintermenggetreide. Das Sommergetreide enthält Sommerweizen, Sommergerste, Hafer und Körnermais, nicht enthalten ist unter anderem Sommermenggetreide. Neben den Anbauflächen für ausgewählte Getreidesorten zur Körnergewinnung wurden die Anbauflächen von Silomais, Winterraps sowie ausgewählten Hülsen- und Hackfrüchten geschätzt.

Die Angaben zu den Aussaatflächen für das Erntejahr 2026 beruhen auf den Mitteilungen einer begrenzten Anzahl freiwilliger Ernte- und Betriebsberichterstatter/-innen von Mitte April 2026. Nicht enthalten sind in den Ergebnissen die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg. Die Ergebnisse sind als vorläufige Anbautendenzen zu bewerten. Bis zur Ernte 2026 können im weiteren Verlauf noch Witterungsereignisse sowie Schädlings- und Krankheitsbefall eine Rolle spielen. Ein vollständigeres Bild wird Anfang August 2026 mit den vorläufigen Ergebnissen der Erhebung der Bodennutzung landwirtschaftlicher Betriebe zur Verfügung stehen. Die Vorjahresvergleiche beziehen sich auf die Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung.

Weitere Informationen:

Ausführliche Ergebnisse sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite "Feldfrüchte und Grünland" im Bereich "Tabellen" verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Pflanzliche Erzeugung und Flächennutzung, Telefon: +49 611 75 8649 www.destatis.de/kontakt

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