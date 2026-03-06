ProSieben

Bestwert! Marktführer! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum brilliert mit 16,3 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Marktführer! Prime-Time-Sieg! Staffelbestwert! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" steigert seine Overnight-Quoten im Vergleich zur Vorwoche deutlich. Hervorragende 16,3 Prozent der jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) verfolgen am Donnerstagabend, wie sich die Topmodelanwärterinnen in funkelnden Rennanzügen auf dem Catwalk präsentierten. Damit gewinnt ProSieben mit Abstand die Prime Time (20 bis 23 Uhr). Insgesamt schalten 2,93 Millionen #GNTM-Fans ein (Nettoreichweite Z. ab 3 J.).

Basis: Marktstandard Bewegtbild | Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.03.2026 (vorläufig gewichtet)

