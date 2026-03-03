ProSieben

ProSieben und Joyn zeigen die OSCARS®-Verleihung 2026

Steven Gätjen live auf dem Red Carpet

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

03. März 2026. ProSieben und Joyn zeigen die 98. OSCARS®-Verleihung am 15. März 2026 aus dem Dolby® Theatre im Ovation Hollywood. Steven Gätjen bringt auch in diesem Jahr den Hollywood-Glamour ab 22:00 Uhr vom Roten Teppich vor dem Dolby® Theatre im Ovation Hollywood nach Deutschland - exklusiv und live auf Joyn. Parallel zu Joyn überträgt ProSieben ab 23:30 Uhr am Sonntag, 15. März 2025, zum 28. Mal in Folge die 98. OSCARS®-Verleihung live und in voller Länge im Free-TV. Moderiert werden die 98. OSCARS® erneut von EMMY®-Gewinner, Fernsehmoderator, Autor, Produzent und Comedian Conan O'Brien.

Steven Gätjen: "Dieses Jahr beweisen die OSCARS® einmal mehr, warum man bei dieser Nacht besser nicht schlafen geht. 2025 stand ganz im Zeichen der Independent Produktionen, 2026 gehört jetzt ganz klar den großen Stars. Wenn so viele hochkarätige Namen auf der Nominierungsliste stehen, ist klar, das wird eine glamouröse und hochspannende Nacht. Und mit Conan O'Brien erneut als Host ist ohnehin garantiert, dass es unterhaltsam wird. Da hält man gerne durch bis zum letzten Umschlag."

Die 98. OSCARS® auf Joyn und ProSieben:

Sonntag, 15. März 2026

22:00 Uhr: Übertragung des red carpet und der OSCARS® live auf Joyn

23:30 Uhr: OSCARS®-Countdown - live vom red carpet auf ProSieben

00:00 Uhr: "98. OSCARS® - live aus L.A."

Montag, 16. März 2026

17:00 Uhr: OSCARS®-Highlights 2026 auf ProSieben

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell