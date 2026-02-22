ProSieben

Alltag, neu getestet: Klaas Heufer-Umlauf will mit Clueso und Sebastian Pufpaff "EXPERTE FÜR ALLES" werden - neue Folgen ab Dienstag, 10. März, auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Mit neuen Tests, Tipps und Fragen des Alltags in die neue Staffel: Lassen sich beim Fliegen zusätzliche Kosten für Gepäck sparen, indem man die gesamte Kleidung kurzerhand im Flugzeug trägt? Kann man als Verkäufer auf Online-Marktplätzen vereinbarte Preise durch einfache Verhandlungskniffe in die Höhe treiben? Klaas Heufer-Umlauf stellt sich ab dem 10. März 2026, immer dienstags, um 21:25 Uhr, auf ProSieben als "EXPERTE FÜR ALLES" wieder in den Dienst der Zuschauer:innen. Jede Woche wird getestet und experimentiert, um Antworten auf gewöhnliche und außergewöhnliche Alltagsthemen zu finden.

Gäste-Expertise total: Zum Auftakt in die neue Staffel unterstützt Musiker Clueso Klaas Heufer-Umlauf am 10. März auf dem Weg zum Gewinn neuer Erkenntnisse, am 17. März schaut dann Moderator Sebastian Pufpaff direkt im Anschluss an "TV total" im Studio vorbei. Durch Tests und Tipps soll Klaas seinem Ziel, "EXPERTE FÜR ALLES" zu werden, wieder ein Stück näherkommen.

"EXPERTE FÜR ALLES" - neue Folgen ab 10. März 2026, immer dienstags, 21:25 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

