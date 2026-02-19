ProSieben

+2,1 Prozent Marktanteil für #GNTM: "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" legt in der Nachgewichtung deutlich zu

Unterföhring (ots)

Starkes Plus für "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Die konvergente Quote der Auftaktfolge liegt um +2,1 Prozent Marktanteil über der Overnight-Quote. #GNTM ist damit mit Abstand das stärkste nicht olympische Programm in der Prime Time am Mittwoch, 11. Februar. In der Sender-Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht die ProSieben-Show jetzt einen Marktanteil von 15,1 Prozent.

Am Mittwoch, 18. Februar, schreibt #GNTM seine Erfolgsgeschichte weiter: Die dritte Folge der aktuellen Staffel erzielt eine Overnight-Quote von starken 13,8 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14 bis 49 Jahre) - und war damit klar das stärkste nicht-olympische Programm in der Prime Time.

Basis: Marktstandard Bewegtbild, Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.02.2026 (vorläufig gewichtet)

