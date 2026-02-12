ProSieben

Andrea Petkovic, Till Reiners und Nico Santos stehlen Joko jetzt sogar schon diese Headline! Neue Folgen "Wer stiehlt mir die Show?" ab Sonntag, 8. März, auf ProSieben

Starker Aufschlag gegen Joko Winterscheidt: Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic spielt jetzt nicht nur auf Rasen und Sand, sondern auch auf dem Shiny Floor. Kabarettist Till Reiners setzt für seinen Sieg auf die nötige Schlagfertigkeit und Musiker Nico Santos will gegen Joko Winterscheidt ganz neue Töne anschlagen.

In sechs neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" fordern die drei Prominenten und eine Wildcard ab dem 8. März 2026, sonntags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn Show-Erfinder Joko heraus und wollen sich seinen Moderationsjob und damit die ganze Show unter den Nagel reißen.

Joko Winterscheidt: "Ob Andrea Petkovic, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!"

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidat:innen, nur eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen Joko. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

"Wer stiehlt mir die Show?" - sechs neue Folgen ab 8. März 2026, sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

