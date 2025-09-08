LOTTO Bayern

Zehn Jahre lang jeden Monat je 5.000 Euro aufs Konto für Sieger-Chance-Rentner aus Baden-Württemberg und Hessen

Gleich einen Doppelpack an Renten bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance brachte die Ziehung der Gewinnzahlen am Samstagabend in München. Die gezogene Losnummer 041551 brachte den frischgebackenen Rentnern Glück.

Der/Die Besitzer/in eines anonym im Landkreis Esslingen/Baden-Württemberg abgegebenen Spielauftrags bekommt zehn Jahre lang monatlich 5.000 Euro aufs Konto überwiesen, wenn er/sie ihren Gewinn bei LOTTO Baden-Württemberg bis spätestens 31. Dezember 2028 abfordert. Der Spielauftrag im Wert von insgesamt 600.000 Euro Gesamtgewinn nahm an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie Sieger-Chance teil.

Ein Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis/Hessen, kann sich bereits jetzt entspannt zurücklehnen und sich ebenfalls die nächsten zehn Jahre auf monatlich eingehende Zahlungen in Höhe von 5.000 Euro freuen. Als Kundenkartenspieler, der an LOTTO 6aus49, GlücksSpirale und Sieger-Chance mit seinem Mehrwochenschein teilnahm, sind er und seine Bankverbindung LOTTO Hessen schon bekannt.

Weitere Gewinne von 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Hessen, Bayern und Brandenburg.

Darüber hinaus gewannen bei der GlücksSpirale fünf Spielteilnehmerinnen/Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen (2x), Hessen, Bayern und Hamburg je 100.000 Euro.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn im Gesamtwert von 2,4 Mil-lionen Euro - 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Ein-satzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro und 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Über 2,5 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 850 Mio. Euro dem Sport, über 740 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 590 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 370 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,5 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2024 über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 57,5 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

