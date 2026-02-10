ProSieben

Die Schlagzeilenmaschine. ProSieben zeigt "THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow" und weitere Prime-Time-Reportagen ab Montag, 2. März

Unterföhring (ots)

Ukraine-Krieg. Zoll-Krieg. Gaza-Krieg. Friedensnobelpreis. Grönland-Ansprüche. ICE-Gewalt. Epstein-Akten. Klage-Drohungen. Es vergeht keine Woche ohne neue Schlagzeilen von Donald Trump. In seiner neuen ProSieben-Reportage "THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow" am Montag, 2. März 2026, um 20:15 Uhr wirft der Journalist einen besonderen Blick auf das Geschehen in den USA und sieht Parallelen zu Elementen einer Reality-Show. Der Hauptdarsteller und selbsternannte Held der Geschichte: US-Präsident Donald Trump. Thilo Mischke reist zu einigen der Spielstätten in Washington D.C., New York, Los Angeles, Greenville (South Carolina) oder Memphis (Tennessee). Dort spricht der Reporter mit treuen Trump-Fans. Er trifft Nebendarsteller wie MAGA-Anhänger oder ICE-Beamte. Er besucht vermeintliche Bösewichte wie Demokraten oder Migranten. Und er fragt beunruhigte Beobachter der Inszenierung nach ihrer Sicht auf die Entwicklungen.

"THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow" ist der Auftakt der neuen Prime-Time-Reportagen im Frühjahr auf ProSieben. Und das sind die weiteren neuen Reportagen von Jenke von Willmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke in den Folgewochen:

Die verborgene Macht

"JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden" (9. März)

Anders als mexikanische Kartelle oder die italienische Mafia operieren die chinesischen Triaden aus dem Verborgenen. Drogenschmuggel, Onlinebetrug und Menschenhandel - ihre kriminellen Geschäfte sind vielfältig und ihre Arme reichen bis nach Deutschland. Jenke von Wilmsdorff taucht ein in die Schattenwelt der Triaden. Er trifft Mitglieder der Banden und spricht mit Opfern ihrer Verbrechen, die eingesperrt und zum Online-Betrug oder zur Prostitution gezwungen wurden. Er versucht herauszufinden, wie die chinesische Regierung in diese Geschäfte verstrickt ist, und reist ins "Goldene Dreieck": eine Sonderwirtschaftszone im Drei-Länder-Eck zwischen Thailand, Laos und Myanmar, die als Zentrum vieler Machenschaften der Triaden gilt und in der Opiumanbau und -schmuggel florieren.

Wo bleibt die nächste große Idee "Made in Germany"?

"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - zurück an die Weltspitze?" (16. März)

Deutschland. Das Ingenieurs-Büro der Welt. Exportweltmeister. Eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Doch seit ein paar Jahren stottert der Wachstumsmotor. In ihrer neuen ProSieben-Reportage fragt sich die Journalistin, warum die Wirtschaft eigentlich immer wachsen muss? Und wie unsere Wohlstandsgesellschaft auf die Veränderungen reagiert? Woran arbeiten unsere Erfinder und Entwickler gerade? Linda Zervakis begibt sich auf die Suche nach den nächsten großen Zukunftsideen "Made in Germany".

Life-Coach oder Life-Risiko?

"THILO MISCHKE. Das Geschäft mit dem Coaching - zwischen Motivation und Manipulation" (23. März)

Sie versprechen Glück und ein vermeintlich besseres Leben. Warum suchen so viele Menschen Lebenshilfe bei sogenannten Life-Coaches? In Deutschland operieren 40.000 Coaches in einer kaum regulierten Industrie. Hinter glänzenden Fassaden verbergen sich undurchsichtige Strukturen, die häufig nur darauf abzielen, Hilfesuchende systematisch auszubeuten. Thilo Mischke nimmt das Geschäftsmodell genauer unter die Lupe. Seine Recherchen führen den Reporter bis nach Dubai und Thailand.

Die ProSieben-Prime-Time-Reportagen am Montag im Frühjahr und zum Streamen auf Joyn:

"THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow" , 2. März, 20:15 Uhr

, 2. März, 20:15 Uhr "JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden" , 9. März, 20:15 Uhr

, 9. März, 20:15 Uhr "LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - zurück an die Weltspitze?" , 16. März, 20:15 Uhr

, 16. März, 20:15 Uhr "THILO MISCHKE. Das Geschäft mit dem Coaching - zwischen Motivation und Manipulation", 23. März, 20:15 Uhr

