Ikonisch. Illustriert. Unverwechselbar. Heidi Klum und #GNTM werden zum Start der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" von Starfotograf Rankin in Szene gesetzt
Unterföhring (ots)
Sonne, Palmen, Powerpose. Mit einem markanten Kampagnenmotiv startet "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" in die 21. Staffel. Dafür hat Starfotograf Rankin #GNTM-Ikone Heidi Klum fotografiert und inszeniert.
Vor handgezeichnetem Los Angeles-Setting nimmt Heidi Klum auf übergroßen #GNTM-Lettern Platz. Warme Farben und kalifornische Elemente schaffen eine stylische Kulisse, die Popkultur und Editorial-Ästhetik miteinander verbindet.
Musikalisch setzt "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" ebenfalls ein Ausrufezeichen: Heidi Klum singt "Red Eye", den Opener-Song der 21. Staffel, produziert von Weltstar DJ und Producer Diplo.
#GNTM-Marketing: 360°-Kampagne zum Staffelstart
Der Start der Staffel wird von einer reichweitenstarken 360°-Kampagne begleitet. Seit 1. Februar sorgen XXL-Formate in zehn Großstädten, für hohe Sichtbarkeit. Am 9. Februar kommen rund 10.000 Plakatflächen deutschlandweit dazu. Ergänzt wird die Kampagne durch digitale Außenwerbung sowie Social-Media-Ads auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube. Zusätzlich pushen TV-Trailer und Online-Ads auf ProSieben den Staffelstart.
"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer mittwochs und donnerstags in der Prime Time / Castings in Köln
Los geht's am Mittwoch, 11. Februar mit dem Casting der Männer und am Donnerstag, 12, Februar mit dem Casting der Frauen. Unterstützung bekommt Heidi Klum in beiden Folgen von Modeikone Jean Paul Gaultier.
Pressekontakt:
Tina Land, Emma Sirihongse
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1174
email: tina.land@seven.one, emma.sirihongse@seven.one
Photo Production & Editing
Susanne Karl-Metzger
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173
email: susanne.karl@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell