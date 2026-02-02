SWR - Südwestrundfunk

100 Jahre Mainzer Hofsänger - So ein Tag, so wunderschön wie heute

Dokumentation zum Jubiläum des Mainzer Kult-Fastnachtschors

12.2.2026, 22 Uhr im SWR und schon jetzt in der ARD Mediathek

Seit 1952 gehören das Lied "So ein Tag, so wunderschön wie heute" und die Mainzer Hofsänger zur Mainzer Fernsehfastnacht. 1926 gegründet, reist der Chor seit 60 Jahren mit ihren Konzerten durch Deutschland, Europa und USA, Weggefährtin Margit Sponheimer erinnert sich gerne daran zurück. Das Repertoire der Hofsänger umfasst dabei viel mehr als Fastnachtliches.

In den 1950er Jahren begann mit "So ein Tag, so wunderschön wie heute" der steile Aufstieg des Chores: Durch die Mainzer Fernsehfastnacht wurden die Mainzer Hofsänger einem Millionenpublikum bekannt und ihre Lieder zu Gassenhauern. "Sassa", "Olé olé Fiesta" und "So ein Tag" dürfen bis heute bei keinem Finale von "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" fehlen: Die Hofsänger in ihren unverkennbaren Bajazz-Kostümen gehören dazu wie Konfetti, Kokolores und die politisch-literarische Fastnacht.

Seit den 1960er Jahren unternehmen die Hofsänger Konzertreisen in Europa und Übersee, traten bereits in New York, Washington und Detroit auf. Weggefährtin Margit Sponheimer blickt zurück in die Historie der bekannten Gesangstruppe. Bei Benefizkonzerten haben die Mainzer Hofsänger schon mehr als 2,3 Millionen Euro für soziale Zwecke eingesungen. Ihr Repertoire geht weit über Fastnachtliches hinaus: Der stimmgewaltige Männerchor gibt virtuos Konzerte mit Kirchen- und Weihnachtsliedern oder glänzt mit Musical- und Rockballaden. Der Film "100 Jahre Mainzer Hofsänger - So ein Tag, so wunderschön wie heute" von Sibylle Rivera ist am 12. Februar 2026 ab 22 Uhr im Fernsehprogramm des SWR zu sehen und steht bereits jetzt abrufbereit in der ARD Mediathek.

