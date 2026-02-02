SWR - Südwestrundfunk

Was können wir von Kanada lernen, Karin Prien?

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die Bundesbildungsministerin spricht mit Bob Blume über Schulpolitik und stellt sich kritischen Fragen / Eine neue Folge "Die Schule brennt - der Bildungspodcast mit Bob Blume" ab heute in der ARD Audiothek

Kanada ein Vorbild für Schulpolitik

Die Zeiten, in denen die Bildungsszene nach Finnland gereist ist, sind vorbei. Bundesbildungsministerin Karin Prien schwärmt im Podcast von einem anderen Land - Kanada: "Das ist ein Land mit durchaus vergleichbaren soziodemografischen Rahmenbedingungen, mit großer Einwanderungsquote. Die kriegen das besser hin. Und übrigens nicht mit mehr Geld und auch nicht mit mehr Personal." Im Gespräch mit Bob Blume erklärt sie, was die Kanadier:innen aus ihrer Sicht richtig machen, aber auch was bei uns gut läuft.

Zwischen Kürzungen und Kompetenzen

Darüber hinaus stellt sich die Ministerin kritischen Fragen: Warum werden bestimmten NGOs die Mittel gekürzt? Was kann eine Bundesministerin beim Länderthema Bildung überhaupt bewirken? Und ist sie wirklich für eine "Migrationsquote" an Schulen?

"Die Schule brennt - der Bildungspodcast mit Bob Blume"

Im Bildungssystem herrscht Reformstau, Lehrkräfte fehlen, die Bildungsungerechtigkeit wächst - und dann auch noch KI! Bob Blume ist Lehrer und Bildungsinfluencer. Im ARD Podcast sucht er mit Fachleuten nach Lösungen für die unterschiedlichen Herausforderungen. Jeden Montag erscheint eine neue Folge in der ARD Audiothek.

Weitere Infos hier.

Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell