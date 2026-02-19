ProSieben

Exklusiv. Glamourös. Nahbar. ProSieben zeigt Heidi Klums Doku "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" am Sonntag

Los Angeles. Berlin. Venedig. In der neue Dokureihe "On & Off Catwalk - by Heidi Klum" begleitet ProSieben das Leben von Supermodel Heidi Klum und das ihrer Kinder Leni und Henry - vor, während und nach internationalen Fashion Weeks, Runway-Jobs und Fotoshootings. Die ProSieben-Zuschauer:innen bekommen exklusive Einblicke, spüren die Spannung Backstage und erleben das vielseitige und spannende Leben der Familie Klum.

Bambi in Berlin

In Berlin nimmt Heidi Klum den Bambi in der Kategorie Entertainment entgegen. Begleitet wird sie von ihrer Mutter Erna und trifft vor Ort auf eine gute, alte Freundin: Supermodel Naomi Campbell.

Nächster Stopp: Filmfestspiele in Venedig

Weiter geht es zu den Filmfestspielen nach Venedig. Im Hotelzimmer bereiten sich Heidi und Tochter Leni auf ihren großen Auftritt vor. Make-up, Styling, letzte Handgriffe - doch plötzlich Unruhe: Heidi ist mit Lenis Kleid nicht zufrieden. "Es sieht einfach nicht elegant aus. So kannst du auf keinen Fall auf den roten Teppich." Die Zeit drängt. Können die Schneiderinnen das Outfit noch rechtzeitig retten, bevor es auf den roten Teppich der Internationale Filmfestspiele von Venedig geht?

Henry im Fokus

Währenddessen steht Sohn Henry in München selbstbewusst vor der Kamera. Konzentriert und professionell tritt er in die Fußstapfen seiner Mutter und beweist sein eigenes Gespür für Mode und Inszenierung.

Kuchen, Rosen und Wolfgang Joop

Trotz dichtem Terminkalender in Berlin nimmt sich Heidi Klum Zeit für einen Herzensbesuch: Gemeinsam mit Mama Erna steht sie - mit Kuchen und Rosen "bewaffnet" - vor der Tür von Wolfgang Joop. Ein persönliches Treffen voller Wärme, Spaß, Erinnerungen und inspirierender Gespräche.

"On & Off Catwalk - by Heidi Klum" - am Sonntag, 22. Februar und 1. März 2026, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben

