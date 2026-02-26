"Die USA haben einen Realitystar zum Präsidenten gewählt" - ProSieben zeigt "THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow" am Montag, 2. März

ProSieben

"Er gibt mir das Gefühl, das man von einem guten Vater erwarten würde." (MAGA-Anhängerin Angie Fisher, Greenville SC) "Ich werde weiterkämpfen! [...] Ich hoffe nur, meine Kinder aufwachsen zu sehen ..." (Aktivistin Sarah Parker, Florida) Zwei US-Bürger. Zwei Aussagen. Zwei Welten. Für seine neue Reportage reist Thilo Mischke mehrfach in die USA und recherchiert dort fast fünf Wochen lang. ProSieben zeigt "THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow" am Montag, 2. März 2026, um 20:15 Uhr. Das sagt der Journalist ...

... über den Vergleich von Politik mit Entertainment:

"Die USA haben einen Realitystar zum Präsidenten gewählt und sein Kabinett ist wie eine Realityshow besetzt. Werte und Regeln des Politikbetriebs werden außer Kraft gesetzt und wir haben irgendwann festgestellt: Es ist die krasseste Realityshow aller Zeiten. Wir wollten uns diese Erzählform nehmen und so zeigen, was dort passiert. Wir haben allerdings nur die Form gewählt, der Inhalt bleibt klassisch journalistisch und faktentreu."

... über seine Begegnungen mit US-Bürgern:

"Was ich aus den Menschen heraushören konnte, hat mich fasziniert. Egal ob MAGA-Anhänger oder Menschen, die sich gegen diese Regierung stellen, beide Seiten erwarten eine Verschlechterung der Zustände. Was genau das bedeutet, erklären sie mir sehr deutlich. Sie fühlen sich unter anderem in ihrem Leben bedroht."

... über seine Wahrnehmung der USA:

"Seit 30 Jahren habe ich dieses Land in unzähligen Reisen sehr gut kennengelernt. Aber in den letzten zwölf Monaten haben sich die USA verändert. Die Menschen haben Angst. Die Menschen haben aufgehört zu träumen. Es wird nicht mehr gestritten, sondern verachtet. Und das spürt man, egal ob in Miami, New York, Denver oder Los Angeles."

"THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow" ist der Auftakt der neuen Prime-Time-Reportagen im Frühjahr auf ProSieben. Darin wirft der Journalist einen besonderen Blick auf das Geschehen in den USA und sieht Parallelen zu Elementen einer Realityshow. Der Hauptdarsteller und selbsternannte Held der Geschichte: US-Präsident Donald Trump. Thilo Mischke reist zu einigen der Spielstätten in Washington D.C., New York, Los Angeles, Greenville (South Carolina) oder Memphis (Tennessee). Dort spricht der Reporter mit treuen Trump-Fans. Er trifft Nebendarsteller wie MAGA-Anhänger oder ICE-Beamte. Er besucht vermeintliche Bösewichte wie Demokraten oder Migranten. Und er fragt beunruhigte Beobachter der Inszenierung nach ihrer Sicht auf die Entwicklungen.

