"Ghosts": Comedy-Serie von "New Girl"-Duo kehrt ab 26. April mit vierter Staffel zu Sky und WOW zurück

Unterföhring (ots)

Die ersten zehn Episoden der insgesamt 22-teiligen vierten Staffel starten ab 26. April mit Doppelfolgen wöchentlich auf Sky und WOW, der zweite Teil der neuen Staffel folgt später in 2025

Autoren und Executive Producer der Comedy-Serie ist das "New Girl"-Duo Joe Port und Joe Wiseman

Zum Cast gehören unter anderem wieder Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones, Richie Moriarty, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Román Zaragoza, Sheila Carrasco, Rebecca Wisocky und Devan Chandler Long

Die ersten drei Staffeln des Serienhits sind auf Sky und mit dem Streamingdienst WOW verfügbar

08. April 2025 - Der Spuk in Woodstone Mansion ist noch lange nicht vorbei. Die vierte Staffel der Comedy-Serie "Ghosts" startet am 26. April auf Sky und WOW. Die ersten 10 der insgesamt 22 Episoden der neuen Staffel folgen wöchentlich, der zweite Teil folgt später im Jahr. Die Single-Camera-Comedy basiert auf der gleichnamigen britischen Serie aus dem Jahr 2019 und folgt dem jungen Ehepaar Samantha und Jay, das alle Zweifel (und ihr Geld) in den Wind geschlagen hat, um das von Samantha geerbte Woodstone Mansion in ein Frühstückspension umzubauen - nur um festzustellen, dass die vielen Geistern von früheren Bewohnern ebenfalls hier leben und nicht bereit sind ihr Zuhause aufzugeben.

Über "Ghosts":

Willkommen im Woodstone Mansion! Was als waghalsiger Plan des jungen Ehepaars Samantha und Jay Arondekar begonnen hat, das geerbte, heruntergekommene Landgutin eine Frühstückspension umwandeln, hat sich schnell in ein Abenteuer mit einem Bouquet an übernatürlichen Überraschungen und Hindernissen entpuppt: Auf dem Grundstück treibt eine bunt zusammengewürfelte Truppe eingeschworener, exzentrischer Geister der ehemaligen Landgutbewohner ihr Unwesen. Sam und Jay teilen sich das Gut nun mit einem Milizsoldaten aus dem 18. Jahrhundert, einer Loungesängerin aus der Zeit der Prohibition, einem aalglatter Finanzbruder aus den 90ern, einer 60er-Jahre Hippie-Frau mit Hang zu Halluzinogenen, einem etwas zu enthusiastischer Pfadfindergruppenleiter aus den 80ern, einem Wikinger mit Kabeljau-Besessenheit aus 1009, einem sarkastisch-humorvollen Ureinwohner aus dem 16. Jahrhundert und einer Frau aus dem 19. Jahrhundert aus der gehobenen Gesellschaft, die mit einem Raubritters verheiratet war und eine Vorfahrin von Sam ist . Während die Geister für Jay unsichtbar sind, hat seine Frau durch eine Nahtod-Erfahrung die Fähigkeit bekommen, mit ihnen zu interagieren. Die bizarre Zusammensetzung der Gespenstergruppe führt schnell zu einem skurrilen Leben voller Chaos, Trubel und Konflikten auf dem Landgut - die Geister nehmen das aber gerne in Kauf, solange sie weiter mit den Lebenden interagieren können.

Zum Cast der vierten Staffel "Ghosts" gehören Rose McIver als Samantha, Utkarsh Ambudkar als Jay, Brandon Scott Jones als Isaac, Richie Moriarty als Pete, Danielle Pinnock als Alberta, Asher Grodman als Trevor, Román Zaragoza als Sasappis, Sheila Carrasco als Flower, Rebecca Wisocky als Hetty und Devan Chandler Long als Thorfinn, sowie die Gastauftritte von Mary Holland als Patience und Dean Norris als Frank.

"Ghosts" wird von CBS-Studios zusammen mit Lionsgate Television und BBC Studios Los Angeles Production produziert. Für die Distribution zeichnet Paramount Global Content Distribution verantwortlich. Neben den Autoren Joe Port und Joe Wiseman fungieren Richie Keen, Matthew Baynton, Jim Howick, Simon Farnaby, Laurence Rickard, Ben Willbond, Martha Howe-Douglas, Alison Carpenter, Debra Hayward, Alison Owen und Angie Stephenson fungieren als weitere Executive Producer der Comedy-Serie.

Ausstrahlung:

Ab 26. April startet der erste Teil der vierten Staffel immer wöchentlich, mit Doppelfolgen, auf Sky und WOW. Die weiteren 12 Episoden der insgesamt 22-teiligen Staffel folgen später in 2025. Ab 30. Mai ist die neue Staffel immer mittwochs ab 20.15 Uhr mit zwei der Episoden linear auf Sky One zu sehen.

