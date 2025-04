Sky Deutschland

"Diese Ochsenknechts": Familienzuwachs bei Wilson, Talk-Träume mit Natascha und keine neuen Freunde für Cheyenne?

Nach sorgenreichen Wochen, in denen die gesamte Familie um ihre Gesundheit bangen musste, lässt Natascha in der 3. Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Dienstag, 8. April, 20:15 Uhr exklusiv aufSky und WOW) plötzlich mit einem neuen Projekt aufhorchen: eine eigene Selfmade-Talkshow! Familien-News bei Cheyenne und Nino derweil auf dem Chianinahof: Au Pair-Mädchen Valeria hat Geburtstag und soll sich nun wie ein echtes Ochsenknecht-Familienmitglied fühlen. Dabei offenbart Cheyenne, dass sie immer wieder große Probleme hat, enge Freundschaften zu knüpfen. Alles andere als problematisch sieht es aktuell bei Wilson aus: Seine Tochter hat das Licht der Welt erblickt und der frisch gebackene Vater stürzt sich voller Tatendrang in sein neues Family-Life!

Natascha talkt

Das Familienoberhaupt der Ochsenknechts will mit einem eigenen Talkformat ihre Fans begeistern und sich selbst noch mehr ins Rampenlicht bringen: "Das ist für mich eine ganz große Sache - jetzt wage ich den Sprung ins kalte Wasser, mit allem Drum und Dran!" Doch ist Natascha diesem Projekt, das sie selbst finanzieren und auf YouTube ausstrahlen will, in ihrer aktuellen Verfassung gewachsen? Denn noch immer hat sie etwas unter den Auswirkungen ihrer gesundheitlichen Probleme der letzten Wochen zu kämpfen. Doch jetzt geht es erstmal darum, eine stylische Location in Berlin zu finden, in der die zukünftige Talkmasterin ihre Gäste gebührend empfangen kann. Nachdem schon einige Räumlichkeiten in Augenschein genommen worden sind, hat es eine "maritime" Umgebung Natascha besonders angetan: "Einfach anders, als alles andere - ich bin schon ein bisschen schockverliebt!", ist sie begeistert von der außergewöhnlichen Location. Könnten hier ihre Talk-Träume Wirklichkeit werden? Eine wichtige Frage darf ebenfalls nicht vergessen werden: Auf welche potenziellen Gäste dürfen sich die Talk-Fans demnächst freuen? Neben Showgrößen wie Thomas Gottschalk, Dieter Bohlen und Frederik Lau wünscht sich Natascha eine Person ganz besonders: Ihren Ex-Mann Uwe Ochsenknecht! "Es das wird definitiv Situationen geben, wo es auch ans Eingemachte geht", möchte sich Natascha für ihre Talk-Dramaturgie einiges vornehmen und gibt sich kämpferisch.

Cheyenne, die Einzelgängerin?

Feierstimmung auf dem Chianinahof: Das peruanische Au Pair-Mädchen Valeria, dass sich im anstrengenden Hofalltag um den Nachwuchs von Cheyenne und Nino kümmert, hat Geburtstag und einige ihrer engsten, latein-amerikanischen Freundinnen eingeladen. Ihr zu ehren hat das Jungbauern-Paar feinstes Grillgut besorgt, um die Geburtstagsrunde standesgemäß zu bewirten. Die besondere Überraschung: Valeria soll heute feierlich in die Familie aufgenommen werden, und sich ab sofort als wichtiger Teil der Ochsenknechts fühlen. "Wenn jemand gut zu uns ist, sind wir auch gut zu ihr!", ist Nino dankbar über Valerias Haushalts-Hilfe. Dennoch hat Cheyenne etwas Berührungsangst, was die Geburtstagsrunde angeht: "Ich setze mich jetzt erstmal nicht dazu, das sind schließlich ihre Freundinnen." Schnell wird klar, dass Cheyenne auch sonst nicht sehr viel Wert auf soziale Kontakte legt und sich in zu enger Gesellschaft schnell unwohl fühlt: "Ich brauche keine Freunde und bin Einzelgängerin. Meine zwei, drei Freunde, die ich habe, reichen - den Kreis muss ich nicht erweitern, das ist nur anstrengend", hat sie klare Vorstellungen. Auch Nino weiß, dass Cheyenne der Umgang insbesondere mit weiblichen Bekanntschaften eher schwerfällt: "Wenn ihr etwas nicht passt, sagt sie es sofort - und dann entsteht schnell ein Streit". Hat Cheyenne etwa ein ernsteres, soziales Problem? "Seit zwölf Jahren gehe ich jetzt in Therapie", offenbart die 24-Jährige einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben. "Ich mag es einfach, mit einer neutralen Person, die eine ärztliche Sicht darauf hat, über meine Dinge zu sprechen." Gelingt Cheyenne der Turnaround und kann sie sich ihrer Umgebung in Zukunft positiver öffnen? Zumindest freut sie sich schon bald auf einer weiteres Karriere-Highlight: Die Präsentation ihrer eigenen Mode-Kollektion bei "About you" in Hamburg!

Wilsons Vaterfreuden

"Ich habe eine kleine Familie gegründet, wir sind jetzt tutti kompletti! Das Leben war auch vorher schon schön, aber es ist jetzt natürlich noch schöner geworden", verkündet Wilson voller Stolz die Geburt seines ersten Kindes. Jede Sekunde des Geburtsvorgangs im Krankenhaus konnte er genießen, durfte sogar die Nabelschnur durchtrennen und ist nun glücklicher Vater einer kleinen Tochter. "Die Kleine zu sehen, auf die man fast zehn Monate gewartet hat und sie nun anzufassen, war einfach super nice", gerät Wilson ins Schwärmen. Auch seine Mutter Natascha ist sich sicher, dass ihr Sohn dieser Aufgabe gewachsen ist: "Er hat ja schon so viele Patenkinder und alle Kinder lieben Wilson - ich weiß, dass er ein ganz toller Vater sein wird!" Das will der 34-Jährige unbedingt beweisen und sich vollkommen einbringen. Da wird es höchste Zeit für die erste große Prüfung: Windel- und Milchpulverkauf im Supermarkt! Schon klingelt das Handy und Schwester Cheyenne ist am Apparat: Sie hat ein paar wertvolle Einkaufstipps für den neuen Daddy parat. "Cheyenne meldet sich mehrmals am Tag und will die Kleine immer sehen. Ich habe die Familie noch nie so happy gesehen - noch nicht einmal, als ich aufgehört habe zu kiffen!", weiß Wilson, dass sich sein Leben nun in eine ganz neue Richtung entwickeln wird.

