Riesenchance für Tsunoda: Der Große Preis von Japan live bei Sky Sport

Peter Hardenacke begrüßt die Zuschauer am Sonntagmorgen zu den Vorberichten ab 6:00 Uhr live

Sascha Roos kommentiert gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher das Rennen ab 6:55 Uhr live

Franz Tost zu Gast bei " Backstage Boxengasse - Der Formel 1 Podcast"

Tost über den Tausch Tsunoda/Lawson: "Yuki ist schneller und erfahrener"

Tost über mentale Stärke: "Große Vorteile bei Piastri"

Unterföhring, 2. April 2025 - Bereits nach dem Großen Preis von China ließ Ralf Schumacher verlauten, dass Liam Lawson seinen Platz an Yuki Tsunoda verlieren werde - und dass der 24-jährige Japaner schon in Suzuka sein Debüt für Red Bull feiern würde. Der stets sehr gut informierte Sky Experte sollte damit recht behalten: Ausgerechnet beim Heimrennen in Japan wird Tsunoda erstmals für ein Topteam an den Start gehen.

"Es war die richtige Entscheidung", sagt Franz Tost, ehemaliger Teamchef der Racing Bulls, der in der aktuellen Folge Backstage Boxengasse - Der Formel 1 Podcast" zu Gast ist und fügt an, dass man dies vor der Saison "auch schon diskutiert" habe.

Für Tsunoda, der vor Saisonbeginn noch vehement auf einen Platz bei Red Bull drängte, ist es eine Riesengelegenheit, sich nun in einem Top Team zu beweisen. "Er muss die Chance jetzt nutzen", so Tost, der inzwischen beratend für Red Bull tätig ist. Zugleich sei "das Risiko sehr hoch", warnt Schumacher. "Wenn das funktioniert und er ist annähernd an Verstappen dran, gibt er auch eine Bewerbung für andere Teams ab. Wenn er ähnlich weit weg sein sollte, hat sich das Thema erledigt."

Tost über mentale Stärke: "Große Vorteile bei Piastri"

Als Favoriten auf dem Suzuka International Racing Course gelten jedoch andere - allen voran McLaren, das derzeit als das Maß der Dinge erscheint. Im teaminternen Duell zwischen Lando Norris und Oscar Piastri sieht Franz Tost den Australier vorne, da er dessen mentale Stärke besonders schätzt. Hierbei sieht er "große Vorteile bei einem Piastri".

Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen.

Peter Hardenacke begrüßt die Zuschauer aus Suzuka, Sascha Roos kommentiert gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher alle Sessions live.

Diese sind außerdem nochmals zur gewohnten Europa-GP-Zeit in voller Länge - samt Vor- und Nachberichten - auf Sky Sport F1 zu sehen.

Insgesamt können sich die Zuschauer bei Sky Sport 2025 auf über 1.000 Stunden Motorsport live freuen. Vom Saisonbeginn der MotoGP Anfang März bis zum Finale der Formel 1 Anfang Dezember bietet Sky Sport Live-Racing an 38 Wochenenden, an denen stets mindestens die Formel 1, MotoGP oder die IndyCar Series im Einsatz sind. Hinzu kommen alle Sessions der F2, F3 live und exklusiv, alle Sessions der F1 Academy, der Porsche Supercup, die World Rally Championship (WRC), ausgewählte Rennen der Ferrari Challenge sowie GT World Challenge - darüber hinaus die Moto2, die Moto3 und die MotoE live.

Sendeplan für den Großen Preis von Japan auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 3.4.:

16:30 - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

19:15 - 20:15 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 4.4.:

4:15 - 6:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training (Wiederholung um 13:15 Uhr)

6:30 - 7:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Teamchefs (Wiederholung um 15:00 Uhr)

7:45 - 9:30 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training (Wiederholung um 16:45 Uhr)

Samstag, 5.4.:

4:15 - 6:00 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training (Wiederholung um 12:15 Uhr)

7:45 - 9:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying (Wiederholung um 15:30 Uhr)

9:30 - 10:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Qualifying (Wiederholung um 17:15 Uhr)

Sonntag, 6.4.:

6:00 - 6:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte (Wiederholung um 14:00 Uhr)

6:55 - 8:45 Uhr: Formel 1 - Rennen (Wiederholung um 14:55 Uhr)

8:45 - 9:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews (Wiederholung um 16:45 Uhr)

9:30 - 10:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Rennen (Wiederholung um 17:30 Uhr)

10:00 - 10:30 Uhr: Formel 1 - Ted's Notebook: GP Japan

