Party-Pläne, Fashion-Träume und eine Fitness-Oma bei "Diese Ochsenknechts"

27. März 2025 - In der 2. Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Dienstag, 1. April, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) wird es ernst für Cheyenne:Kann sie beim Besuch der Berliner Fashion Week punkten und wichtige Leute von ihren großen Mode-Plänen überzeugen? Auch Natascha legt viel Wert auf Optik: Nachdem sie sich chirurgisch selbst ein wenig hat verschönert lassen, geht sie auf die Suche nach einer passenden Party-Location für ihren 60. Geburtstag - und zeigt ihre wählerische Seite. Während Wilson am Set seiner eigenen Serie "Späti" vor Stolz zu platzen scheint, entwickelt Oma Bärbel ungeahnte Kräfte: Nachdem die 84-Jährige nur knapp einem Leiter-Sturz entgangen ist, soll ein Besuch im Fitness-Studio Körper und Gesundheit auf Vordermann bringen. Mit Erfolg?

Kleider machen Leute

Die Nervosität ist groß, als Cheyenne zusammen mit ihrem Manager das Gelände des "Fashion Week Circus" in Berlin betritt, um bei wichtigen Business-Persönlichkeiten einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das große Ziel: so viel Publicity wie möglich für ihre eigene, neue Mode-Strecke! Doch die Kunst des Networkings gestaltet sich schwieriger als gedacht - wird Cheyenne am Ende Opfer ihrer eigenen Schüchternheit? "Jeder Mensch ist anders und ich kann sie ja zu nichts zwingen", wünscht sich auch ihr Manager etwas mehr Offenheit von seinem Schützling. Nachdem zumindest die Event-Litfasssäule mit Cheyennes Label-Konterfei geschäftstüchtig ins rechte Licht gerückt wurde, geht es zur großen Fashion-Show ins Zirkuszelt. Hier wartet das Who is Who der Mode-Szene auf die großen Catwalk-Highlights des Tages. Bei so viel Fashion-Prominenz gerät Cheyenne ins Schwärmen: "Ich möchte mit meiner Marke auch mal so groß werden, aber auf meine eigene Art und Weise. Von der Show kann ich auf jeden Fall Inspiration mitnehmen." Wenig später wird ihr ein menschliches Bedürfnis allerdings zum Verhängnis: Sie wird nach Verlassen des Zuschauerraums für einen Toilettengang nicht mehr hineingelassen und verpasst einen wichtigen Teil der Show! Was wird das wohl für einen Eindruck bei den Mode-Promis machen? Als dann auch noch ein zünftiges Unwetter aufzieht und das Event im Starkregen versinkt, bedarf es schon eines gutes Nervenkostüms, um die Stimmung hochzuhalten... .

Nataschas Zukunftsangst

"Zu meinem 60. Geburtstag lass ich mich endlich auch mal liften", geht Familienoberhaupt Natascha die Pläne zu ihrem kommenden runden Geburtstag mit Selbst-Optimierungen an. "Ich habe mir alles hinter den Hals ziehen lassen und sehe jetzt straffer aus. Dann habe ich mir den Pony schneiden lassen, das macht viel jünger - ich finde, das wirkt!", scheint sie zufrieden mit ihrer Veränderung. Dennoch macht ihr das Erreichen des neuen Lebens-Jahrzehnts und die immer kürzer werdende Lebenszeit Angst: "Mein Leben ist eigentlich gelaufen, schon ein bisschen traurig." Grund genug, mit einer rauschenden Geburtstagsparty die Lebensgeister neu zu wecken und wieder optimistischer in die Zukunft schauen. Die erste Aufgabe: eine passende Party-Location finden! "Es soll schick sein, aber trotzdem rustikal, man soll schon meine Handschrift erkennen", hat Natascha klare Vorstellungen. Dabei soll das Budget aber auf jeden Fall schmal bleiben, denn der Blick auf die Finanzen wird für die fast 60-Jährige, die in ihrem Leben kaum in die Rentenkasse einzahlen konnte, immer wichtiger. Als es in der ersten Location um die Auswahl des Menüs geht, setzt Natascha direkt den Rotstift an: "Ich schmeiß das Geld nicht so raus, dafür muss ich hart arbeiten. Und ich war ja auch 20 Jahre lang Mutter und Hausfrau!" Fällt ihr der knappe finanzielle Background am Ende auf die Füße?

Am Set mit Wilson

"Ich kann es selber noch gar nicht glauben, ein großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen - und das ist erst der Anfang!", fühlt Wilson sich am Set seiner Serie "Späti" in Berlin sichtlich wohl. Die Kulisse steht, die Drehbücher sind geschrieben und das Team steht bereit. "Ich wusste schon früh, dass ich beim Film bleiben werde - koste es, was es wolle!", unterstreicht er deutlich seinen Lebenstraum, der sich nun endlich zu erfüllen scheint. Jetzt ist es an der Zeit, sein Talent zu zeigen und mit dem eigenen großen Serien Projekt durchzustarten. In knapp 40 Drehtagen wird das Werk vollendet sein, bevor die Gunst des Publikums Publikums gewonnen werden muss. Wilson gibt sich kämpferisch: "Mir ist der Erfolg auf jeden Fall wichtig, aber jetzt müssen wir erst mal die Produktion schaffen. Es macht Spaß, es ist aber auch viel. Zwölf Stunden am Set sind schon heftig!" Spontan schauen ein paar gute Freunde am Set vorbei und geben Wilson seelischen Beistand während der anstrengenden Dreharbeiten. Ist Wilson am Ziel und sein Leben nun (fast) perfekt?

Oma Bärbel goes Fitness

Dass ein buchstäblicher Fehltritt für eine rüstige Seniorin ernsthafte Konsequenzen haben kann, hat die immer gut gelaunte Oma Bärbel kürzlich schmerzlich erfahren müssen: Nataschas Mutter ist beim Versuch, eine Sonnenliege zu verstauen, fast von einer Leiter gestürzt und musste Todesängste ausstehen: "Ich hätte fast mein Leben verloren!" Auch Tochter Natascha hat immer öfter Sorge um ihre betagte Mutter und ihren umtriebigen Lebens-Stil: "Ich finde, in ihrem Alter sollte man aufpassen! Manchmal ist sie verantwortungslos sich selbst gegenüber." Spontan fast Bärbel den Entschluss, für ihre körperliche Widerstandsfähigkeit mehr zu tun und hat einen Plan: Ein regelmäßiges Training im Fitness-Studio soll sie auf ein neues Wohlfühl-Level bringen. "Ich würde gerne mal herausfinden, was man mit den Geräten alles für Übungen machen kann", startet Bärbel mit sportlichem Ehrgeiz ihre erste Trainingseinheit. Nach dem Warmmachen auf dem Ergometer geht es für die 84-jährige an den Geräten aber nicht schnell genug: "Das ist mir zu lasch hier, da muss ich mich ja gar nicht anstrengen", will sie das Gewichte-Level schnell erhöhen. Mutet sich die sportlichste Oma im deutschen Reality-TV am Ende doch zu viel zu?

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland.

Ausstrahlungstermine:

Die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts" mit acht Episoden ab 25. März exklusiv bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW sowie parallel immer dienstags ab 20.15 Uhr bei Sky One.

