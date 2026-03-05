ProSieben

Jenke von Wilmsdorff taucht am Montag auf ProSieben in das Schattenreich der chinesischen Triaden ein

Unterföhring

Die Taiwanesin Yu Tang Wang verlässt ihre Heimat, um einen neuen Job in einem Casino in Kambodscha anzunehmen. Doch bei ihrer Ankunft nimmt man ihr den Pass ab. Sie wird gezwungen, in einem sogenannten Scam-Center andere Menschen im Internet zu betrügen. Sie ist jetzt eine Leibeigene in den Fängen der chinesischen Triaden. "Es gibt spezielle Räume, in die diejenigen gebracht werden, die nicht gut genug arbeiten. Dort werden sie mit Elektroschockern und Stöcken geschlagen", erzählt die junge Frau dem Journalisten Jenke von Wilmsdorff in seiner neuen Reportage "JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden" am Montag, 9. März 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Jenke von Wilmsdorff: "Am meisten hat mich überrascht, wie wenig doch über die chinesischen Triaden und die asiatische Mafia allgemein bekannt ist. Man hört und liest so wenig darüber, dass man meinen könnte, es gäbe keine ernsthafte asiatische organisierte Kriminalität. Doch das ist ein sehr gefährlicher Trugschluss."

Während Kartelle und Regierung in Mexiko offen Krieg gegeneinander führen und jeder ein Bild der italienischen Mafia hat, agieren Chinas Triaden im Verborgenen - diskret, strategisch und hochorganisiert.

Jenke von Wilmsdorff: "In der Öffentlichkeit wird so gut wie nie über die Triaden berichtet. Wir alle kennen die italienische Mafia, mit ihren unterschiedlichen Organisationen, aus Kinofilmen und Serien. Manchmal scheint es so, dass sie sehr an ihrem angsteinflößenden Marketing interessiert ist. Das ist die asiatische Mafia überhaupt nicht. Unter dem Radar zu bleiben ist Regel Nummer Eins. Das ist fest mit ihrer asiatischen Kultur verwoben."

Die Triaden unterhalten ein global verzweigtes, kriminelles Netzwerk, das im Schatten operiert, tief in wirtschaftliche und politische Strukturen eingebunden ist und dessen Arm bis nach Deutschland reicht.

Jenke von Wilmsdorff: "Es gibt Hinweise darauf, dass die chinesischen Triaden, und die asiatische Mafia im Allgemeinen, politische Rückendeckung haben. Manche Journalisten gehen sogar so weit zu behaupten, dass die Triaden vereinzelt im Auftrag der chinesischen Regierung handeln. Das und die Tatsache, dass man kaum etwas über sie, ihre Struktur und ihre mächtigen Köpfe weiß, macht sie so erfolgreich und scheinbar unantastbar."

Jenke von Wilmsdorff geht in seiner neuesten "JENKE. Crime."-Reportage auf Spurensuche in einer Welt, in der organisierte Kriminalität als eine unsichtbare Weltmacht agiert. Seine Recherchen führen den Journalisten unter anderem nach Thailand, Taiwan und ins sogenannte Goldene Dreieck: Eine Sonderwirtschaftszone im Grenzgebiet von Laos, Myanmar und Thailand. Diese gilt offiziell als Wirtschaftsprojekt. Tatsächlich sehen Ermittler und Experten sie als Drehscheibe für Drogenproduktion, Online-Betrug, Menschenhandel und Geldwäsche. "JENKE. Crime." wird produziert von FILM FIVE.

"JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden" - am Montag, 9. März 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn.

