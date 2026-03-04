ProSieben

Bulle oder Bergretter: Wer siegt am 11. April bei "Schlag den Star" auf ProSieben?

Unterföhring (ots)

Bulle gegen Bergretter. Pottromantik gegen Alpenidylle. Baum gegen Ströbel. Am Samstag, 11. April 2026, kommt es live auf ProSieben bei "Schlag den Star" zum Duell der Serienstars.

"Sebastian hat mich in jugendlicher Frische und mit dem besseren Aussehen schon jetzt geschlagen. Gegen ihn wirke ich wie der alte V8 von 'Mad Max' gegen einen modernen Sportwagen mit E-Antrieb", stapelt Henning Baum tief. Alles nur Fassade? Schließlich hat "Der letzte Bulle" mit zwölf Minuten am Boxsack hängend "Schlag den Star"-Geschichte geschrieben. Ist er bereit für eine Wiederholung? Mit Abstrichen: "Es muss an den natürlichen Alterungsprozess angepasst werden. Ich schlage vor, wer länger auf einem Sandsack liegen kann, gewinnt."

Kontrahent Sebastian Ströbel zeigt sich von der Leistung des "Schlag den Star"-Gewinners von 2016 unbeeindruckt. "Die zwölf Minuten am Boxsack werden die letzte schöne Erinnerung sein, die Henning an 'Schlag den Star' haben wird", verspricht der "Bergretter" und verkneift sich nicht den Seitenhieb auf Henning Baums Paraderolle: "Als 'Der letzte Bulle' bist du nach langer Zeit im Hier und Jetzt erwacht und hast die Welt nicht mehr verstanden. Genauso wirst du dich nach der Begegnung mit mir wieder fühlen."

Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.

"Schlag den Star" am Samstag, 11. April 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

