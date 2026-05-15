Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.05.2026 bis 22.05.2026

WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, April 2026 +6,3 % zum Vorjahresmonat +2,0 % zum Vormonat Die Verkaufspreise im Großhandel waren im April 2026 um 6,3 % höher als im April 2025. Im März 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +4,1 % gelegen, im Februar 2026 bei +1,2 %. Ein höherer Preisanstieg als im April 2026 wurde im Vorjahresvergleich zuletzt im Februar 2023 verzeichnet (+9,5 ...

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