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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.05.2026 bis 22.05.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 18.05.2026

  • (Nr. 166) Baugenehmigungen, März 2026
  • (Nr. N033) Produktion von Fleischersatz, Jahr 2025

Dienstag, 19.05.2026

  • (Nr. 167) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 1. Quartal 2026
  • (Nr. 168) Voraussichtliche Anbauflächen für Getreide und andere Feldfrüchte, Jahr 2026
  • (Nr. 21) Zahl der Woche: Hochsee-Kreuzfahrten der EU, Jahr 2024/2025

Mittwoch, 20.05.2026

  • (Nr. 169) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, April 2026
  • (Nr. 170) Umsatz im Gastgewerbe, März 2026
  • (Nr. 171) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), März 2026

Donnerstag, 21.05.2026

  • (Nr. 172) Außenhandel (Detailergebnisse), März 2026

Freitag, 22.05.2026

  • (Nr. 173) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 1. Quartal 2026
  • (Nr. 174) Baufertigstellungen und Bauüberhang, Jahr 2025
  • (Nr. 175) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), März 2026
  • (Nr. 176) Insolvenzen, Februar 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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