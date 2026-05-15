Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.05.2026 bis 22.05.2026
Wiesbaden (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 18.05.2026
- (Nr. 166) Baugenehmigungen, März 2026
- (Nr. N033) Produktion von Fleischersatz, Jahr 2025
Dienstag, 19.05.2026
- (Nr. 167) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 1. Quartal 2026
- (Nr. 168) Voraussichtliche Anbauflächen für Getreide und andere Feldfrüchte, Jahr 2026
- (Nr. 21) Zahl der Woche: Hochsee-Kreuzfahrten der EU, Jahr 2024/2025
Mittwoch, 20.05.2026
- (Nr. 169) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, April 2026
- (Nr. 170) Umsatz im Gastgewerbe, März 2026
- (Nr. 171) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), März 2026
Donnerstag, 21.05.2026
- (Nr. 172) Außenhandel (Detailergebnisse), März 2026
Freitag, 22.05.2026
- (Nr. 173) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 1. Quartal 2026
- (Nr. 174) Baufertigstellungen und Bauüberhang, Jahr 2025
- (Nr. 175) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), März 2026
- (Nr. 176) Insolvenzen, Februar 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
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