Statistisches Bundesamt

2,8 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Quartal 2026 als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots)

Aufgaben größerer Betriebe sinken um 5,7 %

Gesamtzahl der Neugründungen steigt um 10,1 %

Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben sinkt um 2,0 %

Im 1. Quartal 2026 wurden in Deutschland rund 37 500 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 2,8 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig sank die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 5,7 % auf rund 28 400.

Insgesamt 188 900 Neugründungen und 139 400 vollständige Gewerbeaufgaben

Die Gesamtzahl der Neugründungen von Gewerben war im 1. Quartal 2026 mit rund 188 900 um 10,1 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen stieg um 9,3 % auf rund 225 300. Zu den Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken.

Die Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. Quartal 2026 mit rund 139 400 um 2,0 % niedriger als im 1. Quartal 2025. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen sank um 4,3 % auf rund 167 500. Neben Gewerbeaufgaben zählen dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt), Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.

Methodische Hinweise:

Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit (Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.

Weitere Informationen:

Basisdaten und lange Zeitreihen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 52311) verfügbar.

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Weitere Auskünfte: Insolvenzen, Gewerbeanzeigen Telefon: +49 611 75 4592 www.destatis.de/kontakt

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