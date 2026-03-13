Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Baumpflanzung im Lutherpark: BdB und MdB Katja Strauss-Köster pflanzen Nymphenbaum in Witten

Berlin (ots)

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. setzt gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Katja Strauss-Köster ein Zeichen für mehr Stadtgrün und die Bedeutung von Bäumen für Klimaanpassung und Lebensqualität. Am 12. März 2026 pflanzten der Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen, Markus Guhl, und die Abgeordnete einen Nymphenbaum (Nyssa sylvatica) im Lutherpark in Witten.

Der BdB hatte zum Beginn der aktuellen Legislaturperiode alle erstmals in den Deutschen Bundestag gewählten Abgeordneten der demokratischen Parteien eingeladen, gemeinsam mit dem Verband einen Baum in ihrem jeweiligen Wahlkreis zu pflanzen. Ziel der Initiative ist es, die Bedeutung von Bäumen für Klimaresilienz, Biodiversität und lebenswerte Städte stärker in den Fokus zu rücken.

An der Pflanzung im Lutherpark nehmen neben Katja Strauss-Köster und Markus Guhl auch der Bürgermeister der Stadt Witten Dirk Leistner sowie Christoph Dirksen, Vorsitzender des BdB-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, teil.

"Bäume prägen unsere Städte und Gemeinden - sie spenden Schatten, verbessern das Stadtklima und schaffen wertvolle Lebensräume", sagt Markus Guhl. "Mit den Baumpflanzungen in den Wahlkreisen möchten wir gemeinsam mit den neu gewählten Abgeordneten zeigen, wie wichtig langfristige Investitionen in mehr Grün für unsere Zukunft sind."

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) vertritt rund 900 Baumschulbetriebe in Deutschland, die jährlich Millionen von Gehölzen für Städte, Gemeinden, Landschaftsprojekte und private Gärten produzieren.

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell